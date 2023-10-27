نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد أحمد التهامي... تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان أحمد التهامي، الذي أمتعنا بأعماله الفنية المتنوعة، وانفرد التهامي بأسلوب السهل الممتع، ونجح في حجز شعبية واسعة من حب الجمهور له وانتظاره الدائم بأعماله الفنية، وتفوق التهامي على نفسه في ظل الزحمة والالعاب الإلكترونية الذي نشاهدها فهو نجم في جميع الأوقات واستطاع أن ينحت اسمه في الصخر لكي يبرز اسمه بين كبار النجوم، فالنجم بأخلاقه وعمله فهو شخص مثقف ورياضي ودبلوماسي في المواقف اللاذعة.





ويبرز دوت الخليج الفني في تقرير عن ذكرى ميلاد أحمد التهامي

ولد الفنان أحمد التهامي في السابع والعشرين من أكتوبر ١٩٨٥، والتحق لفترة في كلية الهندسة، ثم تركها والتحق بكلية الزراعة، ثم عمل في بداياته موديل في عدد من الإعلانات التجارية.



بداية شهرة أحمد التهامي



وتبدأ رحلة أحمد تهامي الفنية من خلال مشاركته في مشهد بفيلم "الناظر" عام ٢٠٠٠.، ثم بعد ذلك

لعب دور ابن الزعيم عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية" وهو أشهر أداوره في السينما، كما وقف أمام الزعيم على خشبة المسرح من خلال مسرحية "بودي جارد، وامتعنا أيضا من خلال مسلسل فرقة ناجي عطا الله.

قصة زواج أحمد التهامي

تزوج الفنان من فيروز سالم، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، واجتمعا كلاهما على حب الرياضة، حيث إنها كانت تمارس لعبة الكاراتيه منذ الصغر.

ومثلما ذكرت فيروز، في إحدى التصريحات التلفزيونية أنها بسبب زواجها منه تعلمت الأسس الصحيحة للتغذية، وطرق تحضير الأكل الصحي، حتى أصبح هذا نمط حياتهم معًا.

تعرفا الثنائي، أحمد التهامي وزوجته فيروز، على بعضهما البعض، من خلال المسرح، حيث التقيا أول مرة هناك، أثناء عرض مسرحية "بودي جارد"، وكان حب من أول نظرة كما لقبه الفنان، "شوفتها في المسرح، كانت من ضمن الجمهور، وساعتها روحت على طول كلمتها".

وذكر الفنان أنها من أكثر الناس دعمًا له، وأنها تحملت ظروف عمله الصعبة، ولم تكل أو تمل من تشجيعه أو دفعه للأمام يوما.

ورُزق الفنان أحمد التهامي، من زوجته فيروز، بطفلين، هما خديجة ومصطفى.



آخر أعمال أحمد التهامي

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد التهامي مسلسل بيت الشدة، والتي تصدر الترند وحاز على إعجاب الجمهور فور عرضه على الشاشة.