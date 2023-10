نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتن فيرمان يشارك في الأحتفال بأغنية جديدة تطرح لـ The Beatles في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم مارتن فيرمان في في احتفال مميز بطرح أغنية جديدة لفريق The Beatles، هي أغنية لم يتم طرحها من قبل للاستماع.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، الاغنية سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستعانة بأصوات اعضاء الفريق الغنائي الراحلين ومنهم جون لينون، وسيكون عنوانها Now and Then.

وتقول الصحيفة أن فيرمان، سيشارك في قديم بث صوتي تقوم ببثه هيئة الاذاعة البريطانية، تعليقا على الأغنية وتحليلا لمحتواها.

مارتن فيرمان

جديد الموسيقى في هوليوود

أيضا ضمن أحدث اخبار الموسيقى في هوليوود، ما أعلنت أطلقت النجمة تايلور سويفت تصميم جديد لغلاف ألبومها الناجح 1989، الغلاف حمل سماء 5 اغنيات جديدة تضاف للمرة الاولى للألبوم كأغنيات اضافية على اغنيات الاصدار الأول له.

وتقول ديلي ميل، ان هذه النسخة المعدلة من ألبوم 1989، عززت بها تايلور تشكيلة الاغاني، باضافة خمسة اغنيات جديدة، منها اغنية بعنوان Slut.

والنسخة المعززة من الألبوم، ستكون متاحة للاقتناء مع الأغنيات الخمس بها، بداية من يوم 27 اكتوبر المقبل.

جديد أخبار تايلور سويفت

وكان قد تأكد دخول النجمة تايلور سويفت في علاقة عاطفية جديدة مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلس، بعد تصريحات جديدة لشقيق اللاعب أكدت الأمر.

و وفق ما جاء في تصريحات جيسون كيلس، فإن الشائعات حول ارتباط شقيقة لاعب فريق كانساس سيتي شيفز، صحيحة بنسبة 100%، وأن الامور تسير بشكل جيد للثنائي.