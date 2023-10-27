نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على سبع صفات تبرز شخصية إليسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الجمعة ذكرى ميلاد ملكة الإحساس إليسا، وتحتفل إليسا بعيدها وسط إستمرارية فنية عنوانها التجدد.

تختلف اليسا عن غيرها من النجمات اللبنانيات، ولعل أبرز نقاط تميزها، تصالحها مع ذاتها واعتبارها للعمر بأنه مجرد رقم، ومن أبرز صفاتها:

١–تمسكها بالعادات والقيم الإجتماعية والإنسانية.

٢-الطموح وتحدي الذات لتقديم الأفضل،ومخاطرة الصعوبات.

٣– الثبات، وعدم التردد في اتخاذ الخطوة الأفضل التي تعود بالفائدة عليها خاصة في مجال عملها.

٤-الجرأة والرد الدبلوماسي تجاه أزماتها

٥– التفاؤل بما هو قادم حيث تتسلح بالأمل.

٦– شخصية ايجابية وتحاول دائمًا أن تؤثر ايجابًا على جمهورها،الحكمة والعقل.

٧– التسامح الداخلي الذي تعيشه اذ تُعتبر من النجوم القلائل الذين يتقبلون النقد.

لا يختلف إثنان على أن اليسا قيمة فنية ثابته لا تتغير، وإستمرارها الفني على مدى عقود دليل على تميزها ورؤيتها الفنية المبنية على العمل ثم العمل نحو الأفضل.



من هي اليسا؟

وُلِدت إليسا في 27 أكتوبر 1972 بدير الأحمر من قضاء بعلبك اللبناني، واسمها الحقيقي هو إليسار زكريا خوري، و نشأت إليسا في أسرة عربية مسيحية من الطبقة المتوسطة لأب لبناني ، وأُم سورية يمنى سعود، و تتكون أسرة إليسا من ثلاث أخوات إناث أليسار ونورما وريتا وثلاثة ذكور غسان وجهاد وكميل.



درست إليسا في مدرسة داخلية وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطل، وبعد أن أتمت تعليمها الأولي التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لتنال البكالوريوس في تخصصها.

مشوارها الفني

بدأت إليسا في التاسعة من عمرها بالغناء والاشتراك في المناسبات الإجتماعية، وهي بعمر السادسة عشر شاركت إليسا بالتمثيل والغناء في مسرحيات ساخرة للفنان الراحل وسيم طبارة، وفي سنة 1992 وهي بعمر العشرين عامًا شاركت إليسا في برنامج ستوديو الفن الذي كان يُعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال ونالت الميدالية الفضية، مما شجعها على مواصلة الغناء. بعد نجاح إليسا في برنامج ستديو الفن، أحيت العديد من الحفلات الغنائية واستمرت على هذه الحال لسنوات عدة حتى صدور أول ألبوماتها بدي دوب وهي بعمر السادسة والعشرون عامًا، فحصلت اليسا على العديد من الجوائز العالمية والعربية.



آخر أعمال اليسا

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة اليسا اغنية يتمايل على البيت، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي