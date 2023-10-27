مخرج Stranger Things يرد على انتقادات تأجيل الطرح

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث شون ليفي، المخرج والمنتج المنفذ لمسلسل Stranger Things، عن تقدم أبطال المسلسل في السن، بالتزامن مع فترة طرح الموسم الخامس منه للعرض.

وتحدث شون في حوار نقلته صحيفة ديلي ميل، عن رأيه في هذه الأزمة، وأكد إنه لا يهتم بالأمر، كون مهارات المكياج من الممكن أن تعدل من ملامح الأبطال ليظهروا بالسن المطلوب.

مسلسل Stranger Things

الوداع الأخير

وتحدثت المملثة الشابة مايلي بوبي براون عن مسيرتها الفنية، وصعودها للشهور بفضل مسلسل Stranger Things الذي انتجته نتفليكس ضمن اعمالها الاصلية.

وقالت مايلي في حوار نقلت ديلي ميل جانبا منه، أنها جاهزة الآن لتوديع هذا العمل بشكل نهائي، والبحث عن تقديم اعمال سينمائية تعبر عنها بشكل أكبر.

تأجيل الطرح

و اثارات انباء حول احتمالية تأجيل الجزء الخامس المنتظر من مسلسل "سترينجر ثينجز" موجة من الغضب العارم بين المترقبين لطرح المسلسل من عشاقه.

ووفق صحيفة ديلي ميل، ظهرت هذه الانباء التي تفيد بان الموسم الخامس والاخير، لن يتم عرضه خلال عام 2024 المقبل، كما كان مخططا له، والآن الاحتمالية الاقرب إنه سيتم طرحه للعرض خلال عام 2025 لاسباب غير معلومة حتى الآن.