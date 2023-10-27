نتفليكس تستعد لطرح فيلم The Railway Men الهندي في هذا التاريخ

القاهرة - محمد ابراهيم - تتعاون شبكة البث الرقمي نتفليكس، مع شركة الانتاج السينمائي الهندية Yash Raj Films للتحضير لطرح الفيلم الجديد The Railway Men.

ووفق "ديد لاين" الفيلم الجديد سيكون من أحدث انتاجات بوليوود المشتركة مع منصة نتفليكس، وهو من اخراج شيف راوال.

وحددت نتفليكس موعدا رسمي لطرحه للعرض بالتنسيق مع الشركة الهندية المنتجية، ليكون بتاريخ 18 نوفمبر المقبل.

فيلم The Railway Men

إعادة هيكلة وحذف

وتستعد منصة نتفليكس لالغاء طرح مجموعة من الاعمال التليفزيونية والسينمائية من منصتها خلال الشهور القادمة، تشمل ما يصل لـ 33 عنوان.

ووفق ديل ميل، هذه الاعمال سيتم رفعها من خدمة البث بعدد من دول العالم، بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتشمل سلسلة افلام "هانجر جيمز".

تحسن في عدد المشتركين

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس عن ما حققته من ارباح ببعد زيادة عدد المشتركين بها بنسبة 4% منذ بداية عام 2023 الجاري، كان اغلبهم من المملكة المتحدة.

وذكر موقع "ديد لاين"، ن ارباح شبكة البث الرقمي بلغت 1.9 مليار دولار، منذ بداية العام، مع توقعات بارتفاع عدد المشتركين مع طرح اعمال جديدة منتظرة مثل مسلسل التاج.