نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تطرح Leave the World Behind للعرض في هذا التوقيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المخرج سام اسماعيل وصناع فيلم Leave the World Behind بالعرض الخاص للفيلم الجديد، الذي تدور احداثه في اطار من التشويق والخيال العلمي.

ووفق موقع "ديد لاين"، احتفل صناع الفيلم الذي تدور أحداثه حول نهاية العالم، ببعرضه الخاص بحضور جوليا روبرتس وماهرشالا علي وايثن هوك.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض عبر منصة نتفليكس، بداية من تاريخ 8 ديسمبر المقبل.

فيلم Leave the World Behind

أرباح كبيرة

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس عن ما حققته من ارباح ببعد زيادة عدد المشتركين بها بنسبة 4% منذ بداية عام 2023 الجاري، كان اغلبهم من المملكة المتحدة.

وذكر موقع "ديد لاين"، ن ارباح شبكة البث الرقمي بلغت 1.9 مليار دولار، منذ بداية العام، مع توقعات بارتفاع عدد المشتركين مع طرح اعمال جديدة منتظرة مثل مسلسل التاج.

الموسم السادس

و طرحت شبكة نتفليكس الاعلان الترويجي الرسمي للموسم الخامس الختامي من مسلسل التاج، الذي يقدم أبرز الأحداث التي عاشتها الاسرة الملكية في بريطانيا منذ تولي الملكة اليزابيث الثانية للسلطة.

ونقلت ديلي ميل، الاعلان الترويجي للمسلسل، الذي يشهد عودة الاحداث الشيقة، بعد عرض 4 مواسم منه، ضمت احداثه وتفاصيل شائكة عن حياة الاسرة الملكية والملك الحالي تشارلز الثالث، والأميرة الراحلة دايانا.