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أحمد جودة - القاهرة - "حوداث لاستدراج مصر".. نبيل الحلفاوي يعلق على أحداث طاروخ طابا

عاجل - "الحرب للدفاع عن الأمن القومي".. نبيل الحلفاوي ينفجر من الغضب بسبب صاروخ طابا، علق الفنان المصري القدير نبيل الحلفاوي على الأحداث التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، بعد سقوط صاورخ على منطقة طابا.

عاجل - "الحرب للدفاع عن الأمن القومي".. نبيل الحلفاوي ينفجر من الغضب بسبب صاروخ طابا

حيث كان سُقط صاورخ جوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر، على منقطة طابا استهداف مبني إسعاف مستشفى طابا، واسفر عن وقوع إصابات وتلفيات متعددة.

عاجل - "الحرب للدفاع عن الأمن القومي".. نبيل الحلفاوي ينفجر من الغضب بسبب صاروخ طابا

وتتيح بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، ضمن الحرص على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الجميع، وفي هذا السياق ترصد تعليق الفنان المصري نبيل الحلفاوي على الأحداث الجارية في طابا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نبيل الحلفاوي يعلق على سقوط طاروخ طابا

وتحدث الفنان القدير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير "إكس" تويتر سابقًا وقال: "الحرب للدفاع عن الأمن القومي، الحرب بسبب حوادث عرضية في منطقة مشتعلة أو حوادث متعمدة من أصحاب مصلحة لاستدراج مصر، هو إخلال بالأمن القومي".

سقوط مقذوف على نويبع في البحر الأحمر

وتحدث مصدر مطلع للقاهرة عن سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء في نويبع بمنطقة البحر الأحمر، وأفاد مصدرين أمنين مصريين اليوم الجمعة، على أن سقط مقذوف على مدينة نويبع بالبحر الأحمر، ولا تزال تجمع السلطات المزيد من المعلومات عن الواقعة.

سقوط صاروخ على اسعاف منطقة طابا

وشُهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة سقوط صاورخ جوي على منقطة طابا بالاراضي المصرية، مما أدى إلى استهداف مبني اسعاف مستشفى مدينة طابا، وأسفر عن بعض التلفيات وبعض الإصابات.

ووقع أثر ذلك 6 مصابين بعد سقوط الصاروخ، أعلنت مستشفى طابا عن خروج 5 من المصابين بعد تلقيهم العلاج وعمل اللازم، والسادس تبقى حالته مستقرة.

عاجل - "الحرب للدفاع عن الأمن القومي".. نبيل الحلفاوي ينفجر من الغضب بسبب صاروخ طابا

أول تعليق مصري رسمي عن صاورخ طابا

وكشف مصدر سيادي للقاهرة الإخبارية عن الرد على صاروخ طابا استهداف اسعاف المدينة، وقال أن بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحه للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب.

إسرائيل تزعم سقوط صاورخ طابا بالخطأ

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية حسب قناة القاهرة الإخبارية، على أن تزعم إسرائيل أن الصاروخ الساقط في منطقة طابا، أطلق باتجاه إيلات ولكنه سقط في طابا بالخطأ.

وكان ذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدود منطقة البحر الأحمر مع دولة مصر، في وقت مبكر من يوم الجمعة بالساعات الأولى.

وجاء ذلك على أثر الأوضاع الأمنية المتوترة بين فلسطين وإسرائيل، التي يشهدها أكثر قطاع غزة في فلسطين، بعد القصف المستمر من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أسفر حتى الآن عن زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 7000 شهيد، وأكثر من 13 ألف مصاب وجريح.