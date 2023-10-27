انت الان تتابع خبر منى زكي تقدم السيرة الذاتية لأم كلثوم في عمل جديد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تستعد الفنانه منى زكي في الفترة الحالية بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي، وعلمت مصادر أن منى تواصل في الفترة الحالية التحضير لفيلم جديد تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والإخراج لـ مروان حامد.

وتواصل منى في الفترة الحالية التحضير لفيلمها الجديد الذي يجمعها مع كريم عبدالعزيز بعنوان لعب عيال، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان ومن المفترض أن يعلن عن بداية التصوير نهاية العام الحالي، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

كما أنها من المفترض أن تنتهي من تصوير فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي خلال الأيام القليلة القادمة تأليف عمر هلال وإخراج إسلام خيري، والعمل يشارك فيه كل من لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، أحمد السعدني، باسم سمرة، تارا عماد، وعارفة عبدالرسول، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يتناول أزمات الحياة الزوجية، من خلال شخصيتي محمد هنيدي ومنى زكي، اللذان يظهران كزوجين، بينما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ثري ضمن أحداث الفيلم.

ويعد الجواهرجي، ثاني عمل يجمع بين منى زكي ومحمد هنيدي، حيث تعاونا من قبل في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي تم إنتاجه في 1998، وكان من بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، طارق لطفي، هاني رمزي، وغادة عادل، ومن إخراج سعيد حامد.