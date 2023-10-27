تزوجت ٩ مرات وتركتها والدتها في سن صغير ولقبت بسمراوات الشاشة.. محطات مميزة في حياة لولا صدقي بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - يتزامن اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة لولا صدقي، تميزت لولا بالرقة والابداع في كل عمل قامت من خلاله، فهي شخصية فريدة من نوعها، ومن رغم تعرضها للأزمات كثيرة في حياتها الا إنه ا قاومت نفسها وحجزت مقعد بجانب كبار النجوم، وراء كل شهرة نجم حكاية وكواليس، ووراء كل نجاح تضحية وتعب.



ويبرز دوت الخليج الفني تقرير عن حياة لولا صدقي بعيد ميلادها

من هي لولا صدقي؟

لولا صدقي ممثلة وراقصة ومطربة مصرية، ولدت يوم 27 أكتوبر 1923، هي ابنة الكاتب الكبير والمؤلف المسرحي أمين صدقي، ووالدتها تحمل الجنسية الإيطالية تركتها وشقيقتها ثم هاجرت إلى إيطاليا،عندما أنهت لولا دراستها في المدرسة الفرنسية بالقاهرة، وأكدت لوالدها رغبتها في دخول عالم الفن، ولكنه رفض بشكل قاطع وعرضت مأساتها على شقيقتها صفية، فاصطحبتها إلى الريجيسير قاسم وجدي، الذي قدمها إلى صاحب ملهى ليلي شهير لتتعاقد معه على الغناء باللغة الفرنسية والرقص الذي تعلمته من راقص إيطالي شهير يقيم في مصر، هو بوللو باستاني، لتصبح أشهر راقصة في وقت قصير ومطربة باللغتين الإيطالية والفرنسية في الملاهي الليلة.

و نجحت في أدوار الفتاة العابثة اللعوب في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، وقدمت أكثر من 49 فيلما، ودائما ما نراها تجسد شخصية اللعوب الشريرة التي توقع الرجال في حبائلها بحثا عن المال.



زيجات لولا صدقي

تزوجت لولا 9 مرات، كانت المرة الثالثة من مصور سينمائي إيطالي اسمه جياني دالمانو، أشهر إسلامه باسم أمين المهدي على اسم والدها، للزواج منها، إلا أنها لم تتفق معه ولم يحدث انسجام بينهما أيضا وانتهت الزيجة بالطلاق السريع بعد 6 أشهر فقط.



بداية شهرة لولا صدقي

عملت في بداية مسيرتها الفنية كراقصة ومطربة تغني باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وساعدها والدها الكاتب المسرحي أمين صدقي على العمل في المسرح، كما ساعدتها شقيقتها الفنانة صفية صدقي على بدء مسيرتها السينمائية من خلال فيلم حياة الظلام،

ومن أبرز أعمالها المليونيرة الصغيرة، فاطمة وماريكا وراشيل، الأستاذة فاطمة، عريس مراتي، بعد ذلك سافرت إلى إيطاليا وقامت بتأدية أدوار صغيرة في بعض الأفلام الأمريكية والإيطالية.