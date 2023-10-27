انت الان تتابع خبر المصور الشخصي لنادية الجندي يفضحها امام الجميع: "هذا ما تفعله في السر دون علم أحد"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف مصور المشاهير محمود رؤوف خلال لقاء سابق بعض أسرار الفنانة نادية الجندي، حيث كشف ماتفعله دون علم أحد.

محمود روؤف مصور نادية الجندي الشخصي وهو اقرب المقربين لها حقيقة تدين الفنانة، أكد أنها تترك جلسات التصوير لتقوم بواجباتها الدينية.

وقال انها منتظمة في تأدية الفروض الخمسة في مواعيدها، ولاتشرب الكحوليات ابدا.

وأشار إلى أنها تركت جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا لكي تصلي صلاة العصر، معلقًا: "هذا تصرف طبيعي لأي شخص".

واستكمل في تصريحه، أنها مواظبة على قراءة القرآن ولا تشرب الكحوليات، ويشار أن الفنانة نادية الجندي تصدرت التريند أكثر من مرة بسبب جلسات التصوير.