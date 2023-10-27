انت الان تتابع خبر عادل إمام في حالة حرجة.. جاوبي بصراحة؟ سألوا ليلى علوي فانهارت بالبكاء واعترفت بكل شيء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، بعد انتشار الكثير من الشائعات حوله خلال الفترة الماضية.

وأعربت ليلى علوي عن حزنها الشديد بسبب الشائعات التي تتحدث تارةعن تدهور حالة الزعيم ووفاته تارة أخرى.

وقالت ليلى بتأثر إنها على تواصل دائم مع رامي إمام ابن "الزعيم" من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وأضافت: "أنا على قد ما بقدر بطمن عليه من خلال أصدقائه ويسرا لأنها قريبة منه"، مؤكدة أن الشائعات التي تؤرق الفنانين ما هي إلا دخان ويجب ألاّ نصدّقها".

وعن بعض تفاصيل حياتها الشخصية، أشارت علوي إلى أن والدتها لم تعترض على دخولها مجال الفن، لكنها نصحتها بإنهاء دراستها أولاً حتى تتمكن من الاستمرار في مجال الفن. إذ قالت: "لم أواجه إحباطاً في مسيرتي الفنية ولكن مشكلتي الوحيدة كانت أنني يجب أن أتخرج في الجامعة لكي أعمل، ووقتها فكرت أن أعمل وأعتمد على نفسي ولا أحتاج إلى شهادة".

وأضافت: "كنت رافضة أكمل دراستي ووالدتي أصرت على إني أتخرّج في كلية التجارة، والحمد لله حصلت على الشهادة في سبع سنوات بدلاً من أربع، ولم أشعر أنني فعلت ذلك لنفسي، لكن بعد مرور الوقت وجدت وجهة نظر والدتي صحيحة".

وأردفت ليلى علوي بالقول: "عندما توفيت والدتي شعرت أنني لا أريد رؤية الكاميرا أو قراءة السيناريو وفضّلت الابتعاد عن الناس، وبمحض إرادتي ابتعدت ثلاث سنوات من دون أن أعمل باختياري حتى استعدت قوّتي".

ووجّهت ليلى علوي رسالة الى جمهورها، قائلة: "أنا بطلب من كل الشباب إنهم يسمعوا كلام أهلهم لأنهم عندهم بعد نظر، مهما كان اعتمدنا على أنفسنا مفيش حد هيخاف على ضناه غير الأم والأب".