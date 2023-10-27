انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة تزوجها الفنان أحمد سعد في السر لمدة سته ايام فقط.. لن تتخيلوا من هي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصبح الفنان المصري أحمد سعد واحدا من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث حقق نجاحا كبيرا من خلال الأغاني التي طرحها مؤخرا.

لكن مايثير الجدل به الفنان هو زيجاته وانفصاله عنهن، حيث كانت آخر واحدة هي مصممة الأزياء علياء بسيوني، والذي انفصل عنها مؤخرا.

أولى زيجات أحمد سعد كانت قبل أكثر من 12 عاماً من لبنى بيومي لكنها لم تستمر طويلاً رغم إنجابه منها أولاده أحمد وجودي لكنهما انفصلا 3 مرات متتالية وحافظا على علاقة الصداقة.

عكس ما حصل بينه وبين ريم البارودي التي شهدت علاقتهما توترات كبيرات في الإعلام منذ إعلان خطوبتهما عام 2011 وحتى انفصالهما .

اللافت في الموضوع أن ريم ترفض أن يكون تم الزواج بينهما سراً بينما أحمد يؤكد أن الزواج تم لكنه استمر 6 أيام فقط.

وبعد فترة قصيرة ارتبط أحمد تزوج أحمد من الممثلة سمية الخشاب التي تكبره بـ 15 سنة وحاولت بشتى الطرف إغاظة ريم في الإعلام .

استمر الأمر سنتين حتى خرجت خلافاتهما للعلن واتهمته سمية أنه تعدى عليها بالضرب وكاد أن يتسبب لها بعاهة بعد أن تضرر الطحال لديها.

بعد كل هذه المطبات استقرت حياة أحمد عند زواجه من علياء بسيوني التي كانت “وج السعد” عليه وحقق نجاحات كبيرة منذ ارتباطه بها، قبل أن يحدث الطلاق بينهم أيضاً.