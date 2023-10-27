بيلا حديد تتعرض للتهديد وتكشف هذا الأمر

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أحمد جودة - القاهرة - أثارت عارضة الازياء بيلا حديد الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي عقب تصريحاتها بشأن التهديدات لها ولأسرتها، وغضبها الشديد لما يحدث في غزة من قبل الكيان الصهيوني.



كما خرجت بيلا حديد لأول مرة عن صمتها في بيان لها أكدت من خلاله عن حزنها واعتذارها لعدم التحدث في ذلك القضية خلال الفترة الماضية.



وقالت بيلا حديد في بيانها إن الأحداث الأخيرة لفتت أنظار العالم إلى الصراع والدمار المستمر منذ سنوات وإن لديها الكثير لتتحدث عنه لكن فيما بعد.





وأضافت:"تعرضت لتهديدات خطيرة خلال الأيام الماضية بعد تسريب رقم هاتفي وشعور أسرتي بالقلق الشديد.





وتابعت:" شعرت خلال الفترة الماضية بالتروما الناتجة عما يحدث لأبناء بلدي ونتائج القصف المستمر على غزة،

وأواسي كل أم فقدت طفلها والآباء والأقارب لمصابهم.



بيلا حديد تكشف عن معاناة عائلتها في فلسطين



وأشارت:" شهدت عائلتي ٧٥ عاما من العنف ضد الشعب الفلسطيني، وقتلهم بدم بارد...، وهذا لا يمكننا نسيانه".

كما أعربت بيلا حديد عن عزائها لأسر الإسرائيليين الذين فقدوا أرواحهم في أعقاب أحداث ٧ أكتوبر التي ارتكبتها حركة حماس الإرهابية حسب وصفها.

كما طالبت بضرورة الضغط على الحكومات والقادة لحل الوضع الراهن ومنع إراقة المزيد من الدماء مؤكدة على أنها دائما ستقف مع الإنسانية.

معلومات عن بيلا حديد

بدأت بيلا حديد مسيرتها في عالم الأزياء رفقة شقيقتها جيجي حديد في سن السادسة عشرة، حيث ظهرت على غلاف مجلات فوج العالمية.

وفي عام 2017، حطمت بيلا حديد الرقم القياسي بعد أن ظهرت في معظم أغلفة مجلات Vogue في شهر واحد، حيث ظهرت على أغلفة إصدارات الصين وإسبانيا والبرازيل وأستراليا والجزيرة العربية.

وخلال الفترة الأخيرة، كشفت بيلا حديد عن معاناتها من الاكتئاب، حيث أخبرت مجلة فوغ الأمريكية في مارس الماضي أنها تستيقظ كل صباح، في حالة هستيرية من البكاء، لكنها لم تُظهر لأي شخص ذلك.