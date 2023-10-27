نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز ست معلومات عن نادية مصطفى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يتزامن اليوم الجمعة ذكرى ميلاد النجمة نادية مصطفى، فهي شخصية فريدة من نوعها، وجميلة القلب والقالب، فالنجم يعرف بالمواقف اللاذعة، لم تترك نادية مجال القيل والقال فهي خط أحمر لأى منازعات ونفسنة، نجحت نادية أن تختار لون غنائي مميز، وصوت خرافي لا مثيل له، والاهم من النجاح الاستمرارية فيه.

ويبرز دوت الخليج الفني تقرير عن ست أشياء عن نادية مصطفى في ذكرى ميلادها

من هي نادية مصطفى؟



١-ولدت الفنانة نادية مصطفى في القاهرة بحي المعادي يوم 27 أكتوبر 1963، بدأت مشوارها الغنائي عام 1982، اشتهرت من خلال أغنية سلامات التي حققت نجاحًا آنذاك، وهي متزوجة من المغني السوري أركان فؤاد ولها منة ثلاثة بنات، ريم، فيروز، همسة.

٢-تفوقت نادية مصطفى خلال مسيرتها الفنية، وعمات العديد من الألبومات أبرزها "مسافات"، "الصلح خير" و"يا ما يا".



٣- شاركت نادية مصطفى في العديد من الحفلات الوطنية وقد أثمر تعرفها على كل من الموسيقيين بليغ حمدي وحلمي بكر في انتشار اسمها خارج الحدود المصرية.

٤-تعاونت نادية مصطفى مع الملحن محمد سلطان الذي أشاد بموهبتها الفنية وشجّعها على المواصلة في طريق الغناء بأن قدّم لها أول أغنية خاصّة بها "مسافات" التي بداية شهرتها وخروجها إلى النور.



٥-أشتهرت بجميع انواع الموسيقى أبرزها أغنية "بكل لغات العالم"، "جوابات"، "الليلة دي"، "قلت إيه" و"جمال إسكندرية".

٦- تميزت شخصية نادية مصطفى بالجدية والوضوح والثقافة الواسعة، وتنوع أعمالها الفنية وحب الجمهور لها من مختلف البلدان والأعمار.