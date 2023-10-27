تعرف على موعد عرض مسرحية "بعيد عنك"

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية عن موعد عرض مسرحية "بعيد عنك" وذلك غدا السبت، من " تأليف وإخراج محمد عبد الستار.



أبطال مسرحية بعيد عنك

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين أبرزهم: هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أمجد الحجار، عبد العزيز حسين، وغيرهم من الفنانين، موسيقى مها عمران، مساعدا الديكور مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، تصوير البوستر أمجد الحجار، تصميم البوستر ممدوح صلاح، المخرج المساعد عبده فضل، المخرج المنفذ أحمد الشاذلي، سينوغرافيا وتأليف وإخراج محمد عبد الستار، المشرف على مسرح مركز الإبداع الفني المخرج خالد جلال.



وفي وقت سابق، كشف المخرج خالد جلال عن اختبارات لـ 2900 متقدم، استغرقت خمسة أشهر، اختير منهم 130 طالبا وطالبة اجتازوا الاختبارات بنجاح، وهناك 60 طالبا وطالبة على قائمة الانتظار.

وأشار:"أن دفعات مركز الإبداع الفنى، تخرجت بعدة أعمال حققت نجاحا كبيرا وأشاد بها الكثير من النقاد والكتاب، مثل "هبوط اضطراري، قهوة سادة، بعد الليل، سلم نفسك، سينما مصر".



ويستعد أيضًا مركز الإبداع الفني خلال العام الحالي لاستقبال عرضي تخرج الدفعة الثالثة من نجومه الجدد لاستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني A وB، ولم يعلن بعد المخرج خالد جلال المشرف على مركز الإبداع عن موعد افتتاح هذه العروض بعد.