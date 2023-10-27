نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم ذوي الهمم..معهد اللغات بأكاديمية الفنون يعلن تدريس مقرر لترجمة الأفلام إلى لغة الإشارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - معهد اللغات بأكاديمية الفنون يعلن تدريس مقرر لترجمة الأفلام إلى لغة الإشارة وذلك دعمًا لذوي الهمم.



أعلنت الدكتورة إيناس عبد الخالق، عميدة المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية بأكاديمية الفنون، عن إتاحة المعهد، مقررًا دراسيًا لطلابه، لترجمة الأفلام والأعمال الفنية الأجنبية بمختلف لغات العالم، إلى لغة الإشارة، وذلك حتى يتمكن ذوو الهمم من مشاهدة هذه الأعمال الفنية والسينمائية بلغة الإشارة، وكذلك حتى يتمكنوا من متابعة الفعاليات والمهرجانات الفنية الأجنبية في حينها دون الحاجة إلى ترجمتها للعربية.



وأضافت عبد الخالق، أن المعهد أعلن هذا المنهج لأول مرة في الجامعات المصرية، حيث يتيح لطلابه دراسة الترجمة المتخصصة، إذ إنه لا بد أنّ يكونوا من المتقنين لإحدى اللغات الأجنبية، ثم يتولى المعهد، صقل مهاراتهم اللغوية من أجل تكوين جيل من المترجمين الرواد لمساعدة هذه الفئة المهمة، وذلك من خلال دراسة الترجمة، وكذلك دراسة لغة الإشارة.



وأضافت أنّ هذا يتم بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واتساقًا مع اهتمام الدولة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع سبل الإتاحة والدمج لذوي الهمم في المجتمع.