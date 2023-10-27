صبا مبارك تكشف عن مفاجآت الجزء الثاني من عنبر 6

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب عدد كبير من الجمهور مشاهدة مسلسل عنبر 6 بما يحتويه من إثارة وتشويق.

صبا مبارك تفاجئ جمهورها بهذا الشئ



ومن جانبه كشفت النجمة صبا مبارك خلال تصريحات تلفزيونية عن مفاجآت الجزء الثاني من مسلسلها الجديد عنبر 6 لا تنتهي.



وأضافت:"هناك العديد من القصص فى هذا الموسم مختلفة تماما عن الموسم الذي سبقه".

وأشارت:"أن الميزة فى مسلسل عنبر 6 أنه يضم حكايات متنوعة من داخل السجون وهذه الحكايات لا تنتهى فدائما ما تجد داخل السجن شخصيات بتفاصيل وقضايا جديدة ومختلفة وهو ما جعلنا نقدم الجزء الثاني من المسلسل.

مسلسل عنبر 6



يذكر أن مسلسل عنبر 6 بدأ عرض الجزء الثاني منه يوم 12 من الشهر الحالي عبر منصة شاهد، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم صبا مبارك وآيتن عامر.

تعرف على أحداث عنبر 6



و تدور أحداث المسلسل حول رد فعل السجينات بعد الحريق الذي نشب في السجن، واستمرار البحث عن قاتل المرزوقي والد رهف التى تجسد دورها سولاف فواخرجي.



آخر أعمال النجمة صبا مبارك

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة صبا مبارك مسلسل "ليلة السقوط" بطولة كل من: الفنان طارق لطفي، والفنان باسم ياخور، والفنانة صبا مبارك، والفنانة كندة حنا، والفنان ميلاد يوسف، والفنان ذو الفقار خضر، وغيرهم الفنانين، والمسلسل من إخراج ناجي طعمي وتأليف مجدي صابر.

و مسلسل "توبة "هو مسلسل بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، مصطفى أبو سريع، مروة الأزلي، وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج أحمد سعد وتأليف أحمد حلبة.



تعرف على أحداث توبة

دارت أحداث العمل في إطار الاثارة والتشويق حول بعد أن ترك ماضيه المشين وقرر الاستقرار في مكان بعيد لبدء حياة جديدة، تنقلب حياة الشاب توبة عندما ينكشف سره مع ظهور شخص من ماضيه واتحاده مع ألد أعدائه.