انت الأن تتابع خبر المسرح لا يعيقه القبر.. تامر عبد المنعم يهاجم محمد سلام بعد انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان تامر عبد المنعم على قرار انسحاب الفنان محمد سلام من عرض مسرحية "زواج اصطناعي" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب:عملت معه لسنوات طويلة..الاستاذ عادل امام علمنا ان المسرح رسالة وعلمنا ايضا مقولة عميقة لن يستوعبها الا العقلاء والنبلاء وهي ( المسرح لا يعيقه القبر ) اظن الرسالة وصلت

وتابع: كفاكم مزايدات وكفاية اهانة لمهنة الفن بقي".

الجدير يالذكر أن أعلن الفنان محمد سلام، عن إنسحابه من عرض مسرحية زواج اصطناعي، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.