نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني: "إحنا في فترة من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي دومًا نجم الجيل تامر حسني جاهدًا أن يخفف حمل هذه الأيام التي يمر بيها الجميع، وأن يخفف من حدة المشاهد التي نشاهدها يوميًا لأهالي غزة، فمنذ بدء تلك الحرب وينشر تامر حسني عبر صفحاته الرسمية بجميع مواقع التواصل الإجتماعي الكثير من الآيات القرآنية والمنشورات الإيجابية التي تُطمئن قلوب جماهيريه ومحبيه.

ونشر نجم الجيل تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" آيات من القرآن الكريم من سورة الأحزاب التي تقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا ۝ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا".

ماذا قال تامر حسني عن هذه الفترة ؟

وعلق تامر حسني على هذا قائلًا: "احنا في فتره من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده والكل تعبان وكتير مننا محتارين وكتير تايهين ومستغربين ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا.. ودلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن اننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الاديان عشان نخرج من الضلمه اللي عايشينها للنور …روحت ماسك القرآن فجأه وفتحته وقولت ياترا لما أفتح عيني هتيجي على اي آيه".

وأضاف: "فتحت وعيني جت على الآيه دي … الحقيقه مفيش اشاره أوضح من كده اللي عايزه يشوفها صدفه أو اشاره بتقدير من ربنا.. في النهايه اننا نقرب لربنا اكتر اكيد حاجه احسن واكيد احسن اننا نفتح القرآن ونقرا فيه ولو صفحه ايًا كانت عنينا نزلت على اي آيه ..قراءة القرآن في حد ذاته اصلًا ثواب كبير … سبحان الله وبحمده

جمعه مباركه على الجميع".

منشور تامر حسني

تامر حسني يعلن إيقاف جميع أنشطته الفنية لحين انتهاء أزمة فلسطين

وفي سياق متصل يذكر أنه قد كشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني في تصريحات صحفية عن اعتذار الفنان تامر حسني عن جولة غنائية عالمية يقدم بها 20 حفلة في أشهر بلدان العالم، وأيضًا عن اعتذاره عن احياء 40 حفل زفاف داخل وخارج مصر وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن تامر حسني أيضا إيقاف إصدار باقي ألبومه الحديث “هرمون السعاده” وتحضيرات فيلمه المقبل؛ لنفس الأسباب.

تامر حسني يمر بحالة اكتئاب حادة بسبب ما يحدث في غزة

وأضاف المصدر المقرب في تصريحات صحفية عن أن نجم الجيل تامر حسني يمر بحالة اكتئاب حادة وممتنع عن الكلام في أي أمور سوى الأحداث في غزه علما بأنه أعلن عن تبرعه منذ أول أيام الأزمة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع قائلًا: يقوم تامر حسني حاليًا بعمل حملة تبرعات جديدة يشارك فيها هو وأصدقائه من رجال الأعمال الكبار لأهالي غزة.