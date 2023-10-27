انت الأن تتابع خبر هذه الفنانة الشهيرة لقبت بـ "توأم وردة الجزائرية" خافت من مصير وداد حمدي فماتت بنفس الطريقة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة مع كبار النجوم والفنانين من أمثال فريد شوقي ومحمود ياسين وبوسي وغيرهم من الفنانين، إنها الفنانة والمطربة فاتن فريد التي ولدت في 18 يونيو عام 1945.

ونستعرض في هذا التقرير قصة رحيل الفنانة فاتن فريد الشهيرة التي لقبت بـ "توأم وردة" وذلك لدرجة الشبه الكبيرة بينها وبين الفنانة وردة الجزائرية.

اسمها الحقيقي نبيلة عباس مرسي، درست في القسم الحر بمعهد الموسيقى العربية وتخرجت منه عام 1975، وعملت في السينما ولمعت أولاً كمغنية في سوريا ولبنان.

ويعتبر فيلم “وحوش الميناء” مع فريد شوقي وبوسي وفاروق الفيشاوي ومن إخراج نيازي مصطفى، هو بداية تقديمها للجمهور بطلة مطلقة مع أهم نجوم هذه الفترة، ومع مخرج كبير، ما دفعها لتقديم فيلم “امرأة تدفع الثمن” مع فريد شوقي ومحمود ياسين وهشام عبدالحميد ومن إخراج حسن إبراهيم، ثم “الخطيئة السابعة” مع فاروق الفيشاوي وعايدة رياض وإخراج عبداللطيف زكي.

انتجت فريد فيلم “بياضة” من بطولة رشدي أباظة ويسرا، المـ ـوت الذي كان يرفرف حول فاتن فريد، جعل رشدي أباظة يصاب بالمـ ـرض أثناء الفيلم ويرحل قبل إكمال دوره.

كان آخر أعمالها مسلسل “بطة واخواتها” من بطولة غادة عبدالرازق وأحمد بدير في عام 2004، وظلت بعدها 3 سنوات لا تشارك في أي أعمال فنية.

تزوجت من خارج الوسط الفني وأنجبت خمس بنات هن “سمر وهويدا ومنال ودلال وغزال”، ثم تزوجت للمرة الثانية قبل رحيلها بعام وأصبح زوجها هو منتج ألبوماتها.

كانت تمتاز بحرصها الشديد في تعاملاتها مع الآخرين، فلم تكن تسمح بدخول أي شخص غريب بيتها، وجاء هذا الحرص بعد رحيل الفنانة وداد حمدي على يد الريجسير الخاص بها والذي أنهى حياتها بالسكين.

زيجاتها الثانية كانت من رجل أعمال يمتلك “بنزينة”، وقام رجل الأعمال بطرد أحد العمال يدعى “ياسر علي عبدالله” من العمل، فذهب ياسر لمنزل فاتن ليطلب منها أن تتوسط له لإعادته للعمل، شاهد ياسر سكينًا في صالة الشقة التقطها بسرعة ثم أنهى حياتها بها، فانطلقت صر خات الضحية وتجمع الجيران وفر المتهم هاربًا، تتبع الحارس خطواته، وأمسك به وسلمه لرجال المباحث.

هويدا ابنة الضحية قالت: “فاتن فريد لم تكن فقط أمي ولكنها كانت صديقتي فأنا أسكن بالعمارة المجاورة لها، وقبل رحيلها بدقائق كنت أتحدث إليها تليفونياً واستمر الحوار بيننا قرابة ساعة حيث تحدثنا في أمور الدين وبالتحديد عن فضل سورة يس”.

وتابعت حضرت على صوت الصر خات من الجيران، شاهدت والدتي ترقد على الأرض والدماء تنـ ـزف منها بغـ ـزارة كانت الدمـ ـاء تحيط بها من كل جانب، احتضنتها بقوة، بكيت، ورددت فاتن بصوت ضعيف “ياسر خلص عليا”، وتوقفت كلماتها وراحت في غيبوبة لم تفق منها، لتشهد مستشفى الهرم آخر لحظات فاتن فريد.

من أبرز أعمالها السينمائية، فيلم “الرغبة” و”الضياع” و”عاشق الروح” و”وحوش الميناء” و”صراع الأقوياء” و”امرأة تدفع الثمن” و”الجدعان الثلاثة” و”عاشق الروح” و”العتبة جزاز” و”نوارة” والكثير من الأعمال.

تألقت في تقديم الأغنية الشعبية وكان من أهم أغانيها، “اللي تعبنا سنين في هواه” و “نص كلامك كدب” و “إن كنت ناسي” و”غدارين” و”ووفر دواك” و”يا أنا يا هية” و “خليك على عومي”.