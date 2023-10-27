انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت أشهر فنانة عربية.. حاكمت والدتها ودُفنت حية.. من تكون؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة عربية شهيرة، حيث ظهرت خلال تلك الصـورة في سنوات عمرها الأولى، وهي أول صورة لها في تلك المرحلة العمرية.

إنها الفنانة المثيرة للجدل شمس الكويتية، والتي تداول المتابعون صورة نادرة لها من طفولتها وانهالت التعليقات عليها مشيدين ببرائتها اللافتة.

وعادة ما تثير الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها الغريبة، لتأتي آخر تصريحاتها المثيرة للدهشة هي عزمها على مقاضاة والدها بسبب عدم استشارتها بشأن ولادتها!!.

ونشرت الفنانة شمس الكويتية مقطع فيديو عبر موقع «سناب شات» تدعو خلاله محامي للتواصل معها، لرغبتها في رفع قضية ضد والدتها قائلة خلال الفيديو، «برفع قضية على أمي، أبوي توفي ما اعرف أرفع قضية عليه، شلون جابتني وما تستشيرني، شلون ولدتني من غير ما تسألني تابين تجين أو لا الوضع حلو أو سئ.. أنا من حقي أرفع قضية وأطالبها بتعويض وتعويض نفسي عن كل العالم اللي مرو بحياتي من صغري».

منذ أكثر من عام، أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً بقيامها بتجربة دفن نفسها حية، الأمر الذي أوضحت في إحدى اللقاءات التليفزينية إذ قالت «دفنت نفسي وانا صاحية لأدفن الغرور جوايا، كنت بجرب فكرة الموت وشعور لما الإنسان بيدفن ويكون لوحده، هل بيحس بالخوف من اللي عمله في حياته! هذه لحظات ما أحد يكون معاك إلا أنت».