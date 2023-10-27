نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية "قولو لولادكو".. عزيز الشافعي يدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الملحن عزيز الشافعي فلسطين، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وكان الفيديو عبارة عن أغنية “قولو لولادكو” يدعم من خلالها فلسطين وعلق عليه قائلًا:"معنديش حاجه تاني اقدر اعملها.. بطلب بس منكم تحكوا الحكايه من أولها لأولادكم.. عشان القضيه دي متضيعش وحق الناس دي ما يروحش مع الزمن".

https://www.instagram.com/reel/Cy54vUvLyyi/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

تفاصيل أغنية “قولو لولادكو”

أغنية بعنوان “قولوا لولادكو” من كلماته وألحانه وغنائه، عبر قناته على “يوتيوب” وموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام".

كلمات الأغنية

قولوا لولادكو في كل مكان

قولوا لولادكو كمان وكمان

العدوان الإسرائيلي على الأرض العربية باطل

العدوان الإسرائيلي قتل الأطفال الشجعان

يارب يارب رجع حق المظلومين

يارب يارب خفف وجع المجروحين

يارب يارب انصر فلسطين

آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر والملحن عزيز الشافعي أغنية دادينا للنجم بهاء سلطان، والاغنية من كلمات تامر حسين، والحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وحققت الأغنية على ملايين المشاهدات في وقت قصير.



تعرف على كلمات أغنية دادينا

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

ونخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا بحياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

فيها اللي قل واستغل

واللي باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شُفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه

خلينا مع الغلابه

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا