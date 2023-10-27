نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. دنيا عبدالعزيز تدعم فلسطين من خلال الهلال الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة دنيا عبدالعزيز فلسطين، وذلك بنشر صور لها من تطولها في جمعية الهلال الأحمر لتعبئة صناديق الغذاء والعلاج لأهالينا في فلسطين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

ونشرت دنيا عبد العزيز مجموعة صور أثناء مشاركتها في تعبئة صناديق الغذاء وعلقت على الصور قائلة: “زيارة خاصة لجمعية الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين”.

نجوم الفن يشاركون في جمعية الهلال الأحمر

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي مشاركة جمعية الهلال الأحمر في تعبئة صناديق الغذاء لصالح أهل غزة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية التي أدت إلى نقص في الغذاء والماء، وكان من أبرز النجوم الذين شاركوا جمعية الهلال الأحمر إلهام شاهين، هالة صدقي، زينة، أحمد العوضي، رضوى الشربيني، أسما ابراهيم، دينا الشربيني ومجموعه كبيرة.



"مسرحية سيدتي أنا " للفنانة دنيا عبدالعزيز

وفي سياق آخر مسرحية "سيدتي أنا" مأخوذ عن رواية "بيجماليون" لبرنارد شو، التي قدمها المسرح المصري في الستينات باسم "سيدتي الجميلة"، وتدور أحداثه حول رجل من الطبقة الارستقراطية يستعين بفتاة من عامة الشعب ليقدمها للملك باعتبارها زوجته، ولكنه بعد إنجاز المهمة يكتشف أنه وقع في حبها.

فريق عمل مسرحية “سيدتى انا”للنجمة دنيا عبدالعزيز

ويذكر ان مسرحية "سيدتي أنا" من إخراج محسن رزق، وبطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، محمد دسوقي، نشوى حسن، وهي من تأليف وإخراج محسن رزق، وألحان محمود طلعت، أما الديكور حمدي عطية، والملابس لمروة عودة، وجرافيك جون بهاء وتصميم الاستعراضات لـ مصطفى حجاج.

آخر أعمال دنيا عبدالعزيز:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كلٱ من دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.