انت الان تتابع خبر كان النقطة السوداء في حياتي".. لن تصدقوا من هو الممثل الذي ندمت ميرفت امين على زواجها منه.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية ميرفت امين من خلال لقاء تلفزيوني سابق لها هوية الزوج الذي ندمت على زواجها منه واعتبرته النقطة السوداء في حياتها.

وخلال البرنامج وجهت المذيعة سؤالا لميرفت أمين، تقول فيه: «مين من أزواجك الخمسة ندمتي إنك اتجوزتيه؟».من جانبها، أجابت ميرفت أمين، بأنه زوجها الأول المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، مشيرة إلى أنها كانت في سن صغير ولا تستطيع أن تحكم على الأمور مباشرة.

وأشارت ميرفت أمين، إلى أن اهلها كانوا معارضين هذا الزواج، إلا أنها أصرت عليها، ودفعت ثمن عندها، وكان هذا الزواج كنقطة سوداء في حياتها.

جدير بالذكر أنه تزوّجت الفنانة ميرفت أمين 5 مرات، الزواج الأول كان من المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، أما الزواج الثاني، فكان من عازف الجيتار عمر خورشيد عام 1972.وتزوّجت ميرفت أمين للمرة الثالثة من رجل الأعمال مصطفى السيد، أما الزيحة الرابعة فكانت من الفنان المصري حسين فهمي عام 1974، وأنجبت منه ابنتهم الوحيدة منة الله.

واستمرت ميرفت في زواجها من حسين فهمي لمدة 14 عام، وانفصلا، وتزوّجت بعده للمرة الخامسة من حسين القلا.