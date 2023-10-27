انت الان تتابع خبر تصالح زينة وأحمد عز بعد موافقته على شروطها يشعل السوشيال الميديا.. لن تصدقوا ما اثبتته التحاليل الجينية بشأن الابناء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بعودة المياة الى مجاريها بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة، الأمر الذي فاجأ الجمهوروكشفت مصادر فنية أن شرط الفنانة زينة هو اعتراف أحمد عز بنجليه منها الذي وافق عليه، لكن لم يتم التأكد من حقيقة هذا الخبر حتى اللحظة.

ومن خلال تصريحات تلفزيونية مؤخرا قالت زينة: "الناس اللي بتدخل في أموري الشخصية يا ريت تخرس خالص وملهاش دعوة بيا وبخلافاتي مع أحمد عز لأننا بينا عيال وهنتصالح ملكوش دعوة"، الأمر الذي جعل الجمهور يزعمون عن عودة المياة إلى مجاريها بين الفنانين.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، برئاسة المستشار هشام البنا، قد اصدرت حكم بإثبات نسب توأم زينة إلى أحمد عز، وحضرت زينة تلك الجلسة مع محاميها، لكن عز لم يحضر وأناب عنه محاميته،

وعند نطق المحكمة فرح دفاع الفنانة زينة وقال لها مهللاً: «مبروك يا فنانة إثبات النسب»، وعلي الجانب الأخر أنكر دفاع عز حكم المحكمة، مدافعاً بانه يعتبر باطلًا لأنه منقول ويوجد به شبهة.

لكن أحمد عز، لم يستسلم لهذا الحكم، وسرعان ما قدم استئناف علي حكم المحكمة، لكن لم يكن ذات جدوى، لأن المحكمة أصدرت الحكم بإثبات نسب التوم إليه، كما علق القاضي الذي شهد هذه الجلسة: «نحن ننفذ عدالة السماء».