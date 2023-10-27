انت الان تتابع خبر تعرف عليها ولن تندم.. 3 خطوات سحرية اتبعتها شام الذهبي وخسرت 30 كغم من وزنها في عام واحد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت ابنة الفنانة السورية أصالة شام الذهبي فيديو عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، موضحة أنها فقدت 30 كيلو غراما من وزنها، في عام واحد.

وكشفت شام السر وراء فقدانها الوزن مفصحة عن تفاصيل النظام الذي اتبعته لتخسر 30 كغم كاملة في سنة واحدة بعد اتباعها نظام الصيام المتقطع لفترة معينة.

وأضافت شام الذهبي أنها في البداية توقفت عن تناول وجبة الإفطار، بسبب فتح الإفطار لشهيتها على تناول الطعام طوال اليوم، مما حد من رغبتها في تناول الطعام بشكل كبير.

وتابعت أن الخطوة الثانية في نظامها الغذائي المتقطع كانت من خلال النوم وهي جائعة، مشيرة إلى أن الأمر في البداية كان صعبا جدا، لدرجة أنها كانت أحيانا لا تستطيع النوم بسبب الجوع الذي يقلقها، ولكن بعد ذلك اعتادت الأمر وأصبح أكثر سهولة، فيما صغر حجم المعدة ليقل شعورها بالجوع تدريجياً.

الخطوة الثالثة والمهمة في رحلة فقدان وزن شام الذهبي، كانت من خلال ممارستها لتمارين الكارديو، وهي تمارين تتطلب مجهوداً بدنياً عالياً وتساعد على حرق الدهون، وأكدت شام أنها خطوة ضرورية في رحلتها.

لم تغفل شام الذهبي التي تعمل طبيبة جلدية، الاختلافات الطبيعية بين الأجسام البشرية، وطلبت من متابعيها في نهاية الفيديو، أن يبحثوا عن الطريقة التي تلائم طبيعة جسم واستجابة حرق كل شخص فيهم، وعدم التكاسل عن تحقيق أهدافهم بفقدان الوزن، ولكن بطريقة تناسب كل منهم.