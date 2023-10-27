نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. شريهان تدعو على قوات الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعانت الفنانة شريهان، بصورة تعبيرية توضح جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ظهرمن خلالها المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح وهو يمسك بين يديه ميكروفون في أثناء أداء مهمته بتغطية أحداث غزة، وفي الوقت نفسه يحمل طفلًا غارقًا في دمائه، في إشارة إلى وفاة زوجته وأبنائه جراء القصف المتعمد من قبل قوات الاحتلال.

وكتبت الفنانة شريهان، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة إكس “تويتر” سابقًا، قائلة: “رحماك بغزة يا الله، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم لا ترفع للكيان الصهيوني المحتل في القدس وغزة راية”.

وتابعت: “ولا تحقق لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يارب العالمين لجميع الناس آية، انقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك”.

تصريحات النجمة شيريهان عن أحداث فلسطين

أعربت الفنانة شيريهان عن استياءها الشديد لما حدث في الفترة الأخيرة للشعب الفلسطيني، وتداولت منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “ إكس ” تويتر سابقا حول القضية الفلسطينية وتعرفهم للظلم والقهر.

وقالت شيريهان:" الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعًا نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وتابعت حديثه: “جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حتى الان في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول لا يستطيع القيام بها الشيطان الرجيم نفسه!”.

وواصلت: “شاهدت كثيرًا، وقرأت كثيرًا، وأعلم عن انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وإنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الصامد صمود الفرسان والأبطال تحت الاحتلال منذ زمن طويل بإقرار الحق والتاريخ!”.

وأضافت: “ولكني لا أصدق ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل على وجه الكرة الارضية يصدق ما وصل إليه هذا الاحتلال الإسرائيلى ومستعمريه من جنون وإجرام ووحشيه وهمجيه بجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته أطفال، نساء وشيوخ لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، وصدق الله العظيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}”.