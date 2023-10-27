انت الان تتابع خبر أول صورة لبنات زبيدة ثروت "الأربع" بعد أن كبرن.. كل واحدة أجمل من الثانية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الفنانة الراحلة زبيدة ثروت من أشهر نجوم الزمن الجميل، حيث حققت نجاحا كبيرا خلال مسيرتها الفنية الكبيرة.

تمتلك زبيدة ثروت أربع بنات، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لها بجانب بناتها والذي لفتن الأنظار بحسنهن اللافت.

ويظهر في الصورة بنات زبيدة ثروت بالترتيب من الشقيقة الكبرى ”ريم ” تليها ”رشا ” و ”مها ” التي كانت تعيش في أمريكا مع زوجها ورحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض برفقة العروس ” قسمت ”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة المنشورة وأنهالت التعليقات التي تشيد بمدى جمال البنات الأربع الذي توارثوه عن والدتهن، فيما أشار البعض إلى وجه الشبه الكبير بين الإبنة الصغرى ” قسمت ” وبين والدتها الفنانة زبيدة ثروت .

جدير بالذكر، أن الفنانة زبيدة ثروت كانت قد اعتزلت الفن خلال فترة السبعينيات حيث قدّمت آخر أعمالها وهي مسرحية (عائلة سعيدة جداً)، ووافتها المنية عام 2016 عن عمر ناهز الـ 76 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.