انت الان تتابع خبر زوج ندى الكامل الجديد يغيض ويحرق قلب طليقها أحمد الفيشاوي ويكشف ما كان يفعله معها "في السر" قبل الزواج..تفاصيل جريئة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الممثل الشاب أحمد خالد، زوج ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، تفاصيل زواجه منها، موضحا أنه كان يحبها منذ 10 سنوات قبل طلاقها من زوجها السابق.وقال زوج طليقة الفيشاوي، ببرنامج "تفاصيل": "قصة الحب ابتدت بينا من 10 سنوات، وكنا جيران في شارع واحد بدمياط ، وبعدها يشاء القدر أنه يحصل بينا تواصل ونبقى أصحاب وحبينا بعض".

تابع: "هي عارفة أنا شاريها والحياة معايا هتكون مختلفة وقولتلها الكلام ده قبل كده وفي تفاصيل خاصة بينا صعب حد يعرفها.. وأتقدمت لها بعد طلاقها من أحمد الفيشاوي بـ عام".

وعن انتقاد البعض لهما بسبب فارق العمر بينهما، فأوضح أنه عامين فقط وليس 10 سنوات مثلما ذكر البعض.

وكانت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي كشفت حقيقة علاقتها بالممثل الشاب أحمد خالد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اتجوزنا من شهر، ودي مش خطوبة ده جواز".

وانفصلت ندى الكامل عن الفنان أحمد الفيشاوي عام ٢٠٢١ بعد زواج دام ٤ سنوات