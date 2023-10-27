نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره: "لازم نقرب من ربنا عشان نخرج من الضلمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة لـ جمهور ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام للتحدث عن الأزمة التي يمر بها العام في الفترة الحالية والحزن الذي أصبح يملأ قلوب العديد من المواطنين بسبب أحداث غزة.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: احنا في فتره من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده والكل تعبان وكتير مننا محتارين وكتير تايهين ومستغربين ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا.. ودلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن اننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الاديان عشان نخرج من الضلمه اللي عايشينها للنور.

وتابع تامر حسني حديثه: روحت ماسك القرآن فجأه وفتحته وقولت ياترا لما أفتح عيني هتيجي على اي آيه … فتحت وعيني جت على الآيه دي … الحقيقه مفيش اشاره أوضح من كده اللي عايزه يشوفها صدفه أو اشاره بتقدير من ربنا.. في النهايه اننا نقرب لربنا اكتر اكيد حاجه احسن واكيد احسن اننا نفتح القرآن ونقرا فيه ولو صفحه ايًا كانت عنينا نزلت على اي آيه..قراءة القرآن في حد ذاته اصلًا ثواب كبير … سبحان الله وبحمده جمعه مباركه على الجميع.



وتحدث عن احوال الفلسطينين وقال: "من قوة تمسكي واصراري وقناعتي برحمة ربنا، بقالي فتره بدرس فكره معينه اعتقد بتشغل ناس كتير الوقت ده بسبب الحاله النفسيه المرعبه اللي عايشينها كلنا … كنت بقول معقول اللي بيتقتلوا ظلمًا بالبشاعه دي في كل زمان هل بيحسوا وبيشوفوا هول ورعب الموقف ويتعذبوا بالطريقه الغير محتمله الواضحه للأشخاص الآخرين اللي حاضرين الموقف أو شافوا الموقف في تلفزيون أو موبايل !!!؟ … درست الموقف ده على حد اجتهادي الشخصي وصلت لآيه في القرآن الكريم مهمه جدًا (( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )) يعني اللحظه اللي اراد فيها ربنا ان يقبض روح بني آدم يدخل البني آدم في عالم آخر ويشوف حاجات تانيه الناس اللي عايشين ميقدروش يشوفوها، يعني اللي بيتفرج بيشوف مشهد صعب جدًا قد ليتعظ أو لاي سبب اخر بس اللي في الموقف والموت ينتظره مش بيشوف العذاب ده عشان بصره اليوم بيبقى حديد يعني بيدخل في عالم وزمن تاني عند ربنا فابيشوف حاجات تانيه ومهما تشوفوا جثث محروقه أو مقتوله، تأكدوا ان ربنا كان رحيم بأصحابها ومشافوش الموقف الصعب اللي انتوا شوفتوه ده، وسورة الواقعه تثبت ده في الآيه الكريمه دي (( فلولا إذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون )) صدق الله العظيم يعني لو الروح أو خروج النفس بيحصل وانتوا شايفين يعنيكم مثلًا شخص مظلوم وتم الغدر به والنار ماسكه فيه ويصرخ وانتوا شايفينه قدام عينكم بيتعذب ربنا هنا بيقول ان في اللحظه دي ربنا بيكون اقرب اليه منكم بس انتوا مش هتشوفوا يعني بتكون روحه بين يد ربنا بكل حب ورحمه والمشهد الصعب اللي انتوا شايفينه ده الشخص مش حاسس بيه خالص.. اوعوا تشكوا في رحمة ربنا مهما شوفتوا قدام عينكم مشاهد صعبه…. و على النقيض ….لما بيموت الظالم بيشوف مالا يسره وما يفزعه في طريقة اخذ روحه …..و بعد دراستي الشخصيه الفكره دي اتأكدت من بعض رجال الدين الكبار التي تجمعني بهم صداقه ومحبه واكدولي صحة ما بحثت عنه.. جزاهم الله كل الخير.. سبحان الله.. القرآن مسابش لحظه متكلمش فيها وشرحها بدقه والله ياجماعه انا واثق ان كل حد فينا عنده مصاحف كتير بس للاسف في منها مهجور الكتاب ده عظيم ومعجزه عايشه معانا وللاسف في بعضنا مش حاسس بقيمتها .. بوست من اجتهادي الشخصي ياريت اكون وصلت شيء من الطمأنينه والاكثر مني علم ياريت يفيدنا بأكثر وياريت كلنا نجتهد لنشر كل ما يطمن عن رحمة ربنا لعباده

تامر حسني يتحدث عن الهلال الاحمر

وكتب تامر حسني من قبل: تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة أخواتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة.. المرة دي أكتر من أي مرة ارجوكم ارجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط ياريت ميتأخرش.



اخر اعمال تامر حسني في السينما

يعتبر فيلم تاج هو آخر أعمال تامر حسني هو فيلم ينتمي لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" ويعتبر أولهم في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات في سياق درامي كوميدي ورومانسي، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن تأليف تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق، ويحتوي الفيلم على عدة أغاني ومن أبرزهم أغنية هرمون السعادة التي لقت نجاح كبير وحققت مشاهدات كثيفة منذ وقت عرضها حتى الآن.