نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل افتتاح موسم الرياض محمد أنور يتصدر منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازال الجدال قائم بعد إنسحاب محمد سلام من موسم الرياض ليأتي بديله محمد أنور، ليدخل في حالة من الجدل والغضب من الجمهور المصري والعربي والذي وصفه بأنه يبيع القضية الفلسطينية.

ليتصدر منصة اكس تويتر سابقًا قبل ساعات قليلة من افتتاحه، وخاصة بعد أن قام أنور بوضع استوري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور محمد أنور:

وكتب:" ربي إنك حرمت على نفسك الظلم وحرمته على عبادك فاللهم أنت كفيلي وحسبي على من ظلمني وقهر قلبي ربي إني تركتهم ليوم لا يضيع فيه حق يارب خذ حقي بعزتك وجلالك يارب وأنا أعلم أن دعاء المظلوم على الظالم سريع الإجابة اللهم انصرني نصرا على كل من ظلمني واجعل لهم نصيب مما شعرت به.

تعليقات مغردين منصة أكس:

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شعرت ب ايه يا محمد ! ايه التمثيل دا..٨٠ مليون مدفينك،بارك الله فيما رزق،بص في ورقتك من سكات.

محمد أنور إنسان واطي مع أهله وده بيبان في اي حديث عنهم ماذا ننتظر من محمد أنور.

أنا صعبان عليا محمد انور الحقيقة لأنه قتل نفسه بنفسه.. لسه بتحاول تشق طريقك قومت اخترت طريق غلط ووقفت قدام الشعب المصري كله طبيعي فالاول هتكسب ماديا لانك اترميت في حضنك هناك لكن اللي نفسه طويل في النهاية هيكسب وانت نفسك قصير يادوب اخر الشارع.

وفي سياق آخر وتفاجأ جمهور محمد أنور بحذف الفيديو الذي نشره منذ أسبوع بالتزامن مع إعلانه المشاركة في المسرحية بدلًا من محمد سلام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيه يبكي بعد قصف المستشفى المعمداني في فلسطين، ونال الفيديو حينها ردود فعل واسعة.

وعلق محمد أنور حينها على الفيديو الذي كان قد نشره عبر حسابه بموقع انستجرام: "آسف لأني ضعيف وعاجز ومش قادر أعمل ليكم حاجة غير أني أعيط... اللهم إنا مغلوبون فانتصر".

أحداث مسرحية "زواج اصطناعي"

ويذكر أن تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي، حول شخصية شروق وفاروق اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

آخر أعمال محمد أنور:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد أنور هو فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.