انت الان تتابع خبر أول تعليق من حلا شيحة بعد انسحاب محمد سلام من مسرحية "زواج اصطناعي" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علقت الفنانة حلا شيحة على انسحاب الفنان محمد سلام من عرض مسرحية زواج اصطناعي في فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام.

وقالت: أؤيد محمد سلام في موقفه الإنساني النابع من إحساس صادق دعمًا لما يحدث في غزة وده أبسط ما يمكن تقديمه، موقف إنساني محترم.

يذكر أن أعلن الفنان محمد سلام، عن إنسحابه من عرض مسرحية زواج اصطناعي، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.