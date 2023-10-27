الأمم المتحدة تدين "إسرائيل" عن قتلها للصحفية شيرين أبو عاقلة

القاهرة - محمد ابراهيم - أقرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بمسؤولية جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وجاء في تقرير اللجنة الذي عرضته رئيستها نافانيثيم بيلاي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "قوات الاحتلال استخدمت القوة المميتة دون مبرر، لاستهداف شيرين".. مطالبة بمحاسبة قتلتها والمتورطين في استهدافها.

تصريحات “بيلاي” عن مقتل شيرين أبو عاقلة

وقالت بيلاي إن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أصيبت وقُتلت خلال إعدادها تقريرا حول اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين في أيار/مايو 2022.. مؤكدةً أن اللجنة استنتجت من خلال الدلائل التي وجدتها، وبأسباب معقولة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المميتة دون مبرر، وبطريقة مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتدت على حق أبو عاقلة في الحياة، عن قصد أو استهتار.

وأضافت: "نستنتج كذلك لأسباب معقولة أن وحدة القوات الخاصة الإسرائيلية (دوفدوفان) شاركت في اقتحام جنين، وبأن جنودًا من الوحدة كانوا على الأرجح في المركبة التي أُطلق منها الرصاص الذي أدى إلى مقتل أبو عاقلة".. مشيرة إلى أن اللجنة "نشرت اسم قائد هذه الوحدة في أيار/مايو 2022".

واستُشهدت الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأميركية أيضا، شيرين أبو عاقلة في الحادي عشر من شهر أيار/مايو 2022 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمه.

قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

ولاقت جريمة اغتيال أبو عاقلة إدانات شديدة وواسعة رسمية وشعبية فلسطينية ودولية، ومطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.

وخلص تقرير أعدته النيابة العامة الفلسطينية حينها، إلى جانب تقارير نشرتها وكالة "أسوشيتدبرس"، وشبكة "سي إن إن" الأميركيتين أن أبو عاقلة قُتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سبتمبر 2022، سلمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، وعائلة أبو عاقلة، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، ملف الشكوى القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفيَّين علي سمودي وشذى حنايشة.

وأحالت المحكمة ملف الشكوى إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وأرسلتها لموظفيها المعنيين لمزيد من المراجعة، وأرسلت ردا بهذا الشأن في كانون الأول/ديسمبر 2022، إلا أنها لم تفتح أي تحقيق بعد في الجريمة.

وفي ديسمبر 2022، رفعت شبكة "الجزيرة" قضية اغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو عاقلة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.. مشيرة إلى أن "أدلة جديدة تُظهر أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من الاحتلال".