وصول النجم الهندي سلمان خان إلى السعودية لحضور افتتاح موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم -

وصل النجم الهندي سلمان خان إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل افتتاح موسم الرياض في موسمه الجديد، وظهر سلمان أثناء وصوله في إطلالة كاجول وجاءت مشاهد إستقباله من خلال صالة كبار الزوار وتقديم القهوة العربي مع التمر.

سلمان خان

سلمان خان يبدأ الترويج لفيلمه الجديد:

وفي سياق آخر بدء الفنان الهندي سلمان خان حملة الترويج لفيلمه "tiger3"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية الشهر المقبل.

وظهر سلمان خان أثناء الترويج للفيلم وهو يرتدي الكوفيه الفلسطينية، والذي أعتبرها البعض دعم للقضية الفلسطينية وما يعانيه الآن من حرب مع الإحتلال، والبعض الآخر قال إنه جزء من الترويج وخاصة أن سلمان كان يرتدي نفس الكوفيه في الجزئين الأول والثاني من الفيلم وخلال أحداثه.

كما عبر النجم الهندي سلمان خان عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حاز بها الإعلان التسويقي لـ فيلمه المنتظر "tiger 3"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات المصغر أكس "تويتر سابقًا".

سلمان خان

منشور سلمان خان:

وكتب:" أنا فخور للغاية بسلسلة #Tiger.. تم تنفيذ طريقة الإعلان عمدًا لأخبار الناس إلى أين تتجه شخصية تايغر والسلسلة بأكملها! أنا سعيد للغاية على كل الحب الذي رأيته من قبل الجمهور، الآن أنا لا أستطيع الانتظار لأعرض لكم الإعلان الرسمي"

وفي سياق آخر قد طرح النجم سلمان خان وفريق عمل فيلم " tiger 3" تيزر الفيلم في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

تفاصيل فيلم tiger 3:

ويشارك في بطولة العمل كل من سلمان خان عودة كاترينا كيف في دور البطولة النسائي، ومشاركة عمران هاشمي في دور رئيسي.

والفيلم تنتجه شركة الإنتاج السينمائي Yash Raj Films وهو من إخراج كل من Kabir Khan و Ali Abbas Zafar.

فعاليات موسم الرياض:

وجدير بالذكر أن ستكون مفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض 1445، نزال حزام موسم الرياض الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أنّ بلاده تتوقّع أن تجتذب النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023 ما بين 10 إلى 12 مليون زائر.

وقال بشأن هذه النسخة: “حقّقنا 40% من مستهدف عوائد موسم الرياض 2023 عن طريق الرعايات وبعض الصفقات الكبيرة، وذلك قبل أن يبدأ الموسم”.