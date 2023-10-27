انت الان تتابع خبر بحزن شديد.. زينة عماد تتعرض لوعكة صحية تنقل على آثارها المستشفى.. وهذا هو المرض الذي تعاني منه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد دخولها المستشفى، وتعرضها لوعكة صحية شديدة، كشفت عنها شقيقتها وجود عماد، خرجت الفنانة السعودية زينة عماد لتطمئن جمهورها عليها بعد إصابتها بإلتهاب في الكبد خلال الساعات الماضية.

ونشرت المغنية الشابة صورة من على سرير المستشفى عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، وعلّقت عليها بالقول: "الحمد لله... فترة صعبة وعدَّت وصرت بصحة وعافية... اللهم لك الحمد... ولله الفضل والمِنّة"

وأضافت: "شكراً من قلبي لكل حد دعالي وشال همي... واعتذر من كل حد ماكنت قادرة رد عليه... ممتنة لسؤالكم واهتمامكم... أحب أشكر المستشفى السعودي-

الألماني على حرصهم الشديد واهتمامهم فيني وعلى وجه الخصوص دكتور الباطنية حسين عيسى... شكراً لدقتك وحرصك". فيما تمنت لمتابعيها دوام الخير والصحة إذ قالت:"الله يبعد عنكم الشر... وما يورجيكم مكروه بأحبابكم".