نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي: 'لا يوجد أشقاء يا فلسطين خذلكم الجميع' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة إيمان العاصي، عن حزنها الشديد بسبب عجزها وعجز الدول العربية من مساعدة الشعب الفلسطيني من القصف الإسرائيلي على غزة.

إيمان العاصي للشعب الفلسطيني: خذلكم الجميع وأشعر بالعجز والذل

حيث شاركت الفنانة إيمان العاصي منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، واعربت عن حزنها قائلة: "غزة الان تحت قصف شديد مع انقطاع تام للكهرباء والانترنت لا يوجد أشقاء يا فلسطين، خذلكم الجميع أشعر بالعجز والذل والقهر، سيكتب اساميكم جميعّا في التاريخ والتاريخ لا يرحم متخاذل سامحونا نحن كشعوب لانملك من أنفسنا شئ".

إيمان العاصي: إسرائيل عملت كل حاجة علشان تصحي النخوة

وكانت قد شاركت إيمان العاصي فيديو لغزة تحت القصف الإسرائيلي وعلقت: "والله والله والله إسرائیل عملت كل حاجة علشان تصحي النخوة والرجولة والعروبة اللي فيكم مستحيل الفيديو دا يبقي واقع ومحدش أتحرك".

جعفر العمدة أخر أعمال إيمان العاصي

وفي سياق أخر، يعد مسلسل جعفر العمدة أخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، والتي شاركت من خلاله في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق شخصية دلال التي قدمتها نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة: محمد رمضان، مي كساب، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، منذر ريحانة، أحمد داش، لمى كتكت، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.