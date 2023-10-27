انت الان تتابع خبر هذه الطفلة جاءت عن طريق الانابيب لكنها أصبحت من أجمل واشهر الفنانات حالياً.. المفاجأة انها تزوجت فنان ابن ممثل شهير! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت حسابات فنية هوية الطفلة التي أثير الجدل حولها، حيث تبين انها أصبحت فنانة شهيرة وتزوجت من فنان نجل ممثل شهير.

انها النجمة هنادي مهنا التي شاركت في تحدي “صورة من الطفولة” الذي انطلق في وقت سابق عبر مواقع السوشيال ميديا واستقطب عددًا كبيرًا من نجوم الفن.

ونشرت مهنا صورة نادرة لها برفقة والدتها الفرنسية الزوجة الأولى للموسيقار هاني مهنا، والتي اختفت عن الأنظار منذ سنوات طويلة.

وأجمعت التعليقات أن هنادي ورثت جمالها بالكامل من والدتها، خاصة وان الصورة تبرز التشابه الشديد في ملامحهن.

الفنانة هنادي مهنا ولدت في 26 يوليو عام 1997 والدها هو الملحن الكبير هاني مهنا ووالدتها سيدة فرنسية درست أدارة أعمال في برشلونة بإسبانيا تعرفت والدتها على الملحن هاني مهنا أثناء زيارته لفرنسا تزوجا وأجبت منه ابنتها هنادي وكان لهنادي شقيق تؤام توفي فور ولادته حيث كان الإنجاب عن طريق (طفل الأنابيب) .

لم يكن الفن هو المهنة الأولي للفناة هنادي مهنا بل عملت مدرسة حضانة قبل اشتغالها بالفن وقامت ببيع منتجات على الشاطئ للمصيفين منها مرواح اليد بحسب تصريحات والدها عندما حل ضيفا في برنامج معكم تقديم منى الشاذلي .

كانت بداية ظهور هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال 41 حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل وممثلة ونشرت هنادي صورة تجمعهما وعلقت عليها (داعمي الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدي أمل شكرا لك على كل ما فعلته وان شاء الله ننجح سويا طول الوقت).

تمت خطوبة الفنانة هنادي مهنا في 2019 على الفنان أحمد خالد صالح ابن الفنان الراحل خالد صالح وفي7 نوفمبر عام 2020 أحتفل الثنائي بزواجهما حيث أقيم الزفاف بأحدي الفنادق الكبري بالقاهرة وقام بأحياء الحفل نخبة من نجوم الفن على راسهم الفنان تامر حسني.