انت الان تتابع خبر الكشف عن المشهد الوحيد الذي تم إجبار المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان على حذفه.. كان سيثير الكثير من الجدل لو عرض. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في رمضان الماضي كان التنافس على أشده بين العديد من المسلسلات ، لكن مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان اثار تفاعلا كبيرا بين الجمهور وتصدر قوائم البحث بشكل كبير للغاية.

وبعد انتهاء المسلسل، أعادت حسابات فنية نشر صور محذوفة من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، لو عرضت على شاشة التلفزيون كانت ستثير الكثير من الجدل.

وقد تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورةً من المسلسل تظهر مصير "دودي" وأصدقائه بعد محاولتهم التعدي على جعفر العمدة

ويوثق المشهد مشاجرة جعفر (محمد رمضان) مع "دودي" الخطيب السابق لزوجته الرابعة عايدة (زينة)، وتنتهي المشاجرة لصالح جعفر بعدما يظهر دودي وأصدقاؤه معلقين وعلى أجسادهم علامات الضرب المبرح.

ونشر الصحفي المصري هاني عزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة من المشهد وكتب: "رد #جعفر_العمدة على دودي والرجالة."وأحدثت التغريدة ردود فعل متباينة بين من علق بأن هذا الأمر يشجع على البلطجة، غير مستغربين إن حدث هذا مستقبلا، لكن آخرين أكدوا أن هذا الأمر مستوحى من الواقع، ويحدث في الشارع فعلا.

كما انتقد آخرون المبالغة في إظهار قوة جعفر العمدة، وهو الأمر الذي يتعمده محمد رمضان في أغلب أعماله.

وأوضح متابعون أن هذا المشهد عُرض في الحلقة 12 على القنوات والمنصات غير المصرية،

لكنه لم يعرض على القنوات المصرية المحلية، وهو الأمر الذي أكده الممثل المصري محمد علي رزق في رده على السيناريست محمد أمين راضي كاتبا "يعني إيه من مسلسل مصري يتحذف في القنوات والمواقع المصرية وبيتعرض في نسخة الخليج؟"وانتقدت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح قرار الحذف؛ "هو أصلا فيه حد بيتفرج على قنوات عشان يتحذف من هنا ويتعرض هناك؟".

وكان السيناريست محمد أمين راضي نشر تدوينة على فيسبوك يتعجب فيها من عرض هذا المشهد متسائلا: "هو إيه ده؟"، مع نشر صورة من المشهد، ولكنه عدّل المنشور فيما بعد وأضاف "تعديل.. طلع ما اتوافقش عليه رقابيا في مصر.. وده فعلا كان سبب السؤال.. فكده تمام.. الصناع أحرار طبعا

وجعفر العمدة هو مسلسل دراما مصري عُرض على القنوات الفضائية في موسم رمضان 1444 هـ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي ومي كساب.