انت الان تتابع خبر "من بين ازواجها الاربعة".. لن تتخيلوا من هو النجم الشهير الذي ندمت أنغام على زواجها منه! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنانة المصرية أنغام محركات البحث الشهير قوقل بشكل كبير للغاية خلال الايام الماضية بعدما دخلت في نقاش حاد مع متحدث الجيش الاسرائيلي.

الفنانة المصرية لم تتحمل مايحدث حاليا في فلسطين وقامت بالرد على استفزازت أفيخاي ادرعي متحدث الجيش الاسرائيلي بشكل قوي، الأمر الذي اثار استحسان الجميع.

من جهة أخرى، الكثير من الجمهور لم يكونوا يعلموا أن الفنانة أنغام تكون بنت الموسيقار المصرى محمد على سليمان و ظهرت تقريبا فى بدايه الثمنينات، غنت و هي طفله و كان اول البوم لها سنة 1987.

ومن خلال برنامج "تخاريف"، تحدثت الفنانة أنغام عن مرورها بتجربة الزواج ثلاث مرات.

تزوجت أنغام للمرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف الذي تردد وبقوة أن والدها الموسيقار محمد علي سليمان لم يكن راضياً على هذه الزيجة إلا أنها أصرت عليها.

لم تستمر زيجة أنغام الأولى طويلاً، ليقع الطلاق من زوجها مجدي عارف بعد خمس سنوات أنجبت خلالها ابنها الأكبر عمر.

وخاضت أنغام تجربة الزواج مرة أخرى في عام 2004، عندما تزوجت من الموزع الكويتي الشهير فهد الشلبي، وخلال فترة زواجهما تعاونا بشكل لافت في العديد من الأعمال الغنائية، وأثمرت هذه الزيجة على طفلها الثاني عبد الرحمن.

وردا على سؤال حول الشخص الذي ندمت على الزواج منه قالت أنغام أنها تنازلت عن كلّ حقوقها المادية من نفقة ومؤخّر ومتعة مقابل طلاقها من الشلبي، مؤكدة أنها تندم على الزواج به.

فهد الشلبي، واسمه الكامل فهد محمد الشلبي، هو ملحن وموزع موسيقي كويتي، تزوج من النجمة المصرية أنغام، ولكن سرعان ما افترقا بعد ثلاث سنوات نتيجة خلافات عائلية، واستمرت هذه الخلافات حتى بعد طلاقهما وتطورت بشكل كبير. والجدير بالذكر أنه الزوج الثاني للنجمة المصرية.

تزوج الملحن والموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي من النجمة في العام 2004، وهو الزوج الثاني للفنانة المصرية. بدأت علاقتهما من خلال الأعمال المشتركة ومن ثم تحولت إلى صداقة، إلى أن بدأ الحب بالظهور وتكلل بالزواج. لهما طفل واحد، ويدعى عبد الرحمن. ولم يستمر زواجهما أكثر من ثلاث سنوات.

حيث تقدمت النجمة أنغام بدعوى خلع من زوجها فهد الشلبي في أيلول من العام 2007، ونالت الحكم بالخلع بعد فشل كل محاولات الصلح بين أنغام وزوجها. ولكن الخلافات لم تنتهي بسرعة، إذ إن آثار هذا الخلع كانت سلبية على الملحن الكويتي، إذ كانت ترفض النجمة أنغام السماح له برؤية ابنه الوحيد، في حين شهدت علاقتها مع والدة طليقها العديد من المشاكل.

أما زيجة أنغام الثالثة فكانت من النجم أحمد عز، حيث أنهما تزوجا في عام 2011 وانفصلا في سرية تامة، وبسبب مشكلة الأخير مع الفنانة زينة تم كشف هذه الزيجة للعلن، والتي يتردد أنها لم تستمر سوى عام واحد

أنغام تزوجت للمرة الرابعة من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، والذي يصغرها بعدد من السنوات وانتهت تلك الزيجة بعد أشهر قليلة من الزواج.