رحمة حسن: 'العالم كله عايز يتغير من أول وجديد مفيش رحمة ولا إنسانية'

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة رحمة حسن عن حزنها الشديد واستيائها من ردت فعل الدور العربية والدول الكبرى في موقف القصف الإسرائيلي على غزة.



رحمة حسن: مفيش عدل أبدًا دول كبيرة متستاهلش غير ضرب الجزم

وجهت الفنانة رحمة حسن رسالة قاسية للدول الكبرى، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قالت:: "مفيش عدل ابدًا، دول كبيرة متستاهلش غير ضرب الجزم، وليها مكانة كبيرة معندهمش قلب، ولا أي دين، ولا إنسانية، عالم كبير ظالم، الواحد مش مستغرب دي الحقيقة".

رحمة حسن: اتفو دول كبيرة مش بنسمع صوتها غير في الهايفة

وتابعت: "العالم كله عايز يتغير من أول وجديد مفيش رحمة، مفيش إنسانية، مفيش عدل، دول كبيرة مش بنسمع صوتها غير في الهايفة اتفو حقيقي مايستحقوش أي احترام ربنا أكبر من أي حد".

رحمة حسن: هقفل حساب الانستجرام غصب عني بشوف حاجات توجع القلب

وكانت قد أعلنت رحمة حسن عن غلقها لحسابها على موقع انستجرام، بسبب الأحداث بغزة، حيث كانت قد شاركت جمهورها منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت من خلاله: "أنا للأسف هقفل إنستجرام مؤقتًا، لأني حقيقي مش قادرة غصب عني بشوف حاجات توجع القلب، وحقيقي متعبة نفسيًا، هرجع أول ما أقدر تاني".

أخر أعمال رحمة حسن

وفي سياق أخر، يعد مسلسل إيجار قديم أخر أعمال الفنانة رحمة حسن الذي عرض عام 2020م.

أبطال مسلسل إيجار قديم

شارك في بطولة مسلسل إيجار قديم: محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، شريف منير، فيدرا، حازم سمير، ميمي جمال، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، بسمة داوود، تأليف عمرو الدالي ومن إخراج طارق رفعت.