نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها..تعرف على أبرز الأزمات في حياة إليسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على الرغم من النجاح الذي حققته إليسا على مدار مسيرتها الفنية إلا أن حياتها لا تخلو من الأزمات والمشكلات سواء في الوسط الفني أو في حياتها الشخصية حيث أنها تعتبر من أقوى نجمات لبنان ولقبت بـ "ملكة الإحساس" بسبب حسها المرهف والرائع الذي يعتبر كنعمة وفي نفس الوقت نقمة لها وفي هذا التقرير سنرصد لكم السبب وسنبرز أيضًا أهم أزماتها

أزمة إليسا مع زياد برجي

نشرت الصفحة الرئيسية لـ الفنانة إليسا منذ فترة ليست بقليله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بيان الدعوة القضائية التي رفعتها على الفنان زياد برجي بسبب أغنية "أنا وبس" الذي طرحها زياد بعنوان "بطير" مما اعتبرتها إليسا تعدي على حقوق الملكية وجاء البيان كالآتي: "تقدمت الفنانة إليسا بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة بعدة مراجعات قضائية حماية لحقوقها المكرسة قانونا وذلك بوجه التعدي السافر والقرصنة المتعمدة على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها فيما خصن أغنية " أنا وبس " التي تم قرصنتها وإعادة بنائها من قبل السيدين زياد برجي وأحمد ماضي اللذان وبعد أن تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وقبضا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور، عادا وبشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان " ويطير"

ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن وأدبيات التعامل الأخلاقي سيما وأن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية وقانونية بث ونشر أغنية " ويطير " التي تعكس صورة مقلدة، مقرصنة عن الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية الرسمية " أنا وبس "، وعليه يؤكد المكتب الإعلامي للفنانة إليسا أن الوكيل القانوني المحامي مارك حيقة

قد اتخذ كافة الإجراءات الآيلة إلى وقف التعدي على حقوق الفنانة إليسا المحمية قانونا لا سيما إلى ملاحقة كل من ساهم في قرصنة أغنية " أنا ويس " وتحويرها وتقليدها ونشرها خلا فًا للقانون، بما فيهم كاتب وملحن وناشر الأغنية المذكورة وأو محور عنوانها ( وبطير )، وكل من ساهم في توزيع و/ أو ترويج الأغنية النقرصنة، وعليه تؤكد الفنانة إليسا عن كامل تقتها في القضاء اللبناني الذي سوف يضع حد للتفلت الأخلاقي والفني والأدبي الناتج عن مخالفة القوانين اللبنانية المرعية الأجراء ليكون كل مخالف عبرة لمن أعتبر"

ولم ينتهي الأمر حتى ذلك، بل كشف الفنان زياد برجي عن مفاجأة تخص خلافه مع الفنانة إليسا، وذلك في أحد اللقاءات التلفزيونية التي ظهر بها مؤخرًا حيث أنه كشف أنه يتعرض للتهديد بالقتل، حيث أنه قال: "تلقيت مكالمة هاتفية من شخص مجهول وقالي هقتلك"، وأشار زياد إلى أنه لجأ إلى القضاء لحمايته هو وعائلته من هذه التهديدات، وكان مصدر الرقم قادما من ليبيا.

اعتزال إليسا لأسباب مجهولة ووصفها للوسط الفني بـ "المافيا "

أعلنت إليسا منذ فترة كبيرة أنها تنوي الاعتزال حيث أنها نشرت تغريدة عبر تويتر وقالت فيها: "أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن"، وظل هذا المنشور يسبب حيرة كبيرة لمحبيها لأن السبب مجهول ولكنه تراجعت عن قراراها وقدمت أكثر من عمل فني

أزمة هيفاء وهبي وإليسا

على الرغم من الصداقة القوية التي تجمع بينهم ولكن لم تسلم إليسا من أقاويل هيفاء وهبي في أحد اللقاءات القديمة إذ شبهتها بالسيارة القديمة التي عافى عليها الزمن

وتخطف منها الأنظار السيارة الحديثة، وردت إليسا على ذلك الأمر بعد أيام، في لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "الحكم"، وأكدت أن هيفاء ليس لديها أي موهبة

أزمة إليسا مع شركات الإنتاج

تفاجأت إليسا أن شركة روتانا حذفت أغانيها بعد اتفاقها الجديد مع شركة ديزر ونشرت إليسا تغريدة تعبر بها عن استياءها بسبب الامر وقالت: "حقيقة... تم حظر المحتوى الخاص بي من قبل روتانا بسبب اتفاقهم الجديد مع Deezer، أنا منهارة لرؤية مجهودي يختفي بعد كل هذه السنوات

إصابتها بسرطان الثدي وتصريحها "بتصعب عليا نفسي

وفي واقعة مفاجئة، أعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي، في أحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي طرحتها العام الماضي، متحدثة عن مرضها وكيفية دعم أصدقائها لها في كليب حصل على ملايين المشاهدات ونال إعجاب الكثيرين، كما انتشرت حملة داعمة لإليسا في مرضها وحتى اليوم تساعد إليسا في التوعية من المرض وتحاول أن تساعد في الوعي وعلاج المرضى من خلال حملات تقوم بها، وأشارت إليسا في أحد اللقاءات إلى أن الطبيبة أخبرتها بإصابتها بالسرطان وضرورة استئصال الورم قبل حفل رأس السنة بـ3 أيام، وهو ما جعلها في حالة نفسية سيئة، لتتفاجأ بصحفي يسألها "لماذا انتي معصبة؟، وقالت: "بحترم شخص جاي يتكلم معايا فلازم يحترم خصوصيتي ولازم يعرف أنا بشو بمر.. أنا بتصعب عليا نفسي لما ألاقي الاتهامات دي وأنا من أكتر الفنانات اللي بيبقى فيه هجوم عليها

أليسا وتعرضها للهجوم بسبب حفل عيد الحب

تعرضت إليسا للهجوم من قبل الجمهور بسبب تصرفها الأخير في حفل عيد الحب الذي أحيته على متن الرحلة البحرية في أمريكا، حيث صعد معجب لإهدائها وردا، تعبيرا عن حبه لها، لكن كانت ردة فعل إليسا هي أنها أخذت الورد من المعجب، وأخبرته أنه "لا أحد يصعد إلى المسرح بعد الآن"، لكنها قالت له إنها ستسمح بهذه المرة فقط.

هذا التصرف أثار الجدل حول إليسا ولكنها تجاهلت كل ذلك ونشرت تغريدة عبر حسابها في "تويتر" وقالت: " مرارا وتكرارا، لجميع الحاقدين.. موتوا بغيظكم !! احلى حفلات على الاطلاق وسعيدة مهما قلت وافعلت

ولكل من يحبني: أحبك أكثر مما تتخيل"

ودائمًا تتعرض إليسا للانتقادات واتهمتها رزان المغربي أنها تشتري جوائز واتهمها بعض الجمهور أنها متكبرة ومتعالية ولكنها في كل مرة تحاول أن تثبت عكس ذلك.