حظك اليوم.. توقعات برج العقرب اليوم 28 أكتوبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - عالم الأبراج واحد من أكثر العلوم التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولكل برج الخصائص والسمات الخاصة به التي تميزه عن غيره، وهذه السمات تحدد شخصية كل شخص ينتمي لهذا البرج.

ويستطيع علماء الفلك توقعات ماسيحدث لأصحاب كل برج في يومهم في كلًا من الجوانب الصحية، العاطفية، المهنية وغيرها، وبعض الأشخاص يحرصون على معرفة هذه التوقعات لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

توقعات برج العقرب يوم 28 أكتوبر2023

على الصعيد المهني:

قدرتك على اتخاذ القرار قوة لا يستطيع أحد غيرك القيام بها، تمسك برأيك واستمر فى مسعاك، المسئوليات تزداد ولكنك أهل لها، سيمكنك إبقاء الأمور تحت السيطرة دائمًا.

على الصعيد العاطفي:

يمكن حالتك العاطفية الحالية ليست فى أحسن الحالات نتيجة تأثرك بما يدور حولك، لكن أسرتك وأصدقاءك وشريك حياتك ليس لهم ذنب فيما يحدث، لا تنغلق على نفسك واستشر المقربين منك وتحدث معهم، فذلك يلقى من على عاتقك العديد من الهموم.

على الصعيد الصحي:

فترة الضغط الحالية مؤقتة، لكنك قادر على الاستمرار وتجاوزها، فلا تسمح لها بالتأثير على صحتك، بعض الترتيب لمواعيدك كفيل بحل هذا الامر، ولا تتكاسل فى الاهتمام بصحتك البدنية أو النفسية في الفترة الحالية حتى تقوى على الاستمرار.