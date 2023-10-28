محمد عساف يعلق على انقطاع التواصل مع عائلته في غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد عساف انقطاع التواصل مع عائلته في غزة منذ قليل عبر حسابه الشخصي على منصة أكس.

منشور محمد عساف

كتب محمد عساف:'انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين، الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع.

تابع: نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه، وعندنا يقين لا يتزعزع أننا سننتصر على العدو الهمجي.

واصل الفنان محمد عساف دعمه لفلسطين، وذلك من خلال منشور كتبه عبر موقع التواصل الإجتماعي الخاص به“إكس”.

وكتب عساف قائلًا: "لما نقول فلسطين انتي الروح ونن العين. مش كلام اغاني واشعار. … هاد احنا وحياتنا ووجهتنا. فلسطين حرة … وجاي الحرية جاي"

مطالب محمد عساف

طالب المطرب الفلسطيني محمد عساف جمهوره بالتركيز على الكتابة والنشر حول القضية الفلسطينية والظروف التي يعانيها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي وأن لا يقلل أحد من حجم المعاناة الذي يعشيوها ووصف القضية إنها ليست تريند، جاءت هذه الدعوة من خلال مقطع فيديو نشره عساف على حسابه بـ "إنستجرام"

وشدد على أنه يجب أن لا يتم التقليل من قيمة أي عمل نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأن الوضع في غزة مأساوي، حيث يشهدون قتل المدنيين بشكل جماعي، كما أن شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا مجرد أرقام وأسماء، بل هم أرواح تضحي من أجل القضية العادلة.

وتحدث عن قوة وصمود الشعب الفلسطيني على مر السنين، وإلى استمرار التعرض لهم للعدوان لأكثر من 16 يومًا، كما أن الوضع صعب جدًا حيث فقدوا أفرادًا من عائلاتهم وأصدقائهم، وتجاوزوا صعوبات في الحصول على الكهرباء والمياة، وأكد أن قضية فلسطين ليست مجرد تريند عابر بل هي قضية حقيقية تستحق الاهتمام والتضامن، ودعا الجميع للمساعدة والنشر، وأن يتم مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

تحدي محمد عساف عن غزة ونشر صورة من داخلها وهي مدمرة وقال: " هنا غزة عائلات بأكملها نزحت من بيوتها