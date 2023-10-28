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تعرف على توقعات برج العذراء اليوم 28 أكتوبر 2023

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القاهرة - محمد ابراهيم -  عالم الأبراج واحد من أكثر العلوم التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولكل برج الخصائص والسمات الخاصة به التي تميزه عن غيره، وهذه السمات تحدد شخصية كل شخص ينتمي لهذا البرج.   

 

 

 

ويستطيع علماء الفلك توقعات ماسيحدث لأصحاب كل برج في يومهم في كلًا من الجوانب الصحية، العاطفية، المهنية وغيرها، وبعض الأشخاص يحرصون على معرفة هذه التوقعات لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.     

 

 

 توقعات برج العذراء يوم 28 أكتوبر 2023 

 

 

  على الصعيد المهني:    

 

تحلى بالقوة والدفاع عن ذاتك خلال فترات العمل ولا تعطى فرصة للآخرين أن يتسببوا لك فى ضيق أو تعطيل فى العمل، لكن اجتهد واجعل تركيزك فى العمل بشكل أكبر.

على الصعيد العاطفي: 

يمكن أن يكون هناك زواج قريب بينك وبين شريك حياتك بسبب التطورات السريعة فى العلاقة بينكما، لذا حاول أن تنتهى من المهام المطلوبة لسرعة إتمام حفل الزواج.

 

  على الصعيد الصحي:

 

إذا كنت تعانى من ألم أسفل الظهر فحاول أن تستشر طبيبك، وابتعد عن الجلوس لفترات طويلة ومارس التمارين الرياضية، وتناول المياه بكميات كبيرة، وتخلص من الملل اليومى ولا تعرض صحتك للخطر

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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