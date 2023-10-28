بعد حادث طابا ونويبع.. تعليقات نجوم الفن تغزو السويشيال ميديا



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر حادث طابا تريند محركات بحث جوجل، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الخوف والقلق والجدل لما يمر به الآن، حيث دفع عدد كبير من نجوم الوسط الفني لمشاركة علم مصر عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويبرز دوت الخليج الفني تقرير عن تعليقات النجوم بحادث طابا ونويبع



لقاء الخميسي:مصر محروسة العمر كله

علقت الفنانة لقاء الخميسي عن حادث نويبع وطابا معربة عن حزنها واستيائها لما يحدث، حيث شاركت "لقاء" جمهورها بصورة علم مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" أوعى تنسى نفسك، دي مصر مذكورة في القرآن".

وأضافت:" مصر أرض الأنبياء مصر المحروسة العمر كله، جيش شعب أيد واحدة".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.



شاهد... تعليق ساموزين على حادث طابا



علق المطرب ساموزين على ما شاهدته الساحة من معارك وحروب وخاصة ما حدث في مصر، حيث شارك "ساموزين " جمهوره بعلم مصر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" مصر العظيمة يا بلدى وحبيبتي وعشقي الله يحميكي".



وفورا من مشاركة المنشور حصل ساموزين على دعم واسع ومساندة من جمهوره، وتمنى الجمهور الحفاظ والسلام على مصر وأهلها وجميع الشعوب العربية.



منه فضالي: "مصر أم الدنيا ومحروسة طول عمرها



حرصت الفنانة منه فضالي على توجيه رسالة شديدة اللهجة لمن يمس مصر، حيث شاركت" منه " جمهورها بصورة علم مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" أوعى تنسي نفسك دي مصر مصر أم الدنيا".

وأضافت:" مصر المحروسة ومحروسة طول عمرها خافوا من مصر الجيش والشعب أيد واحده، تحيا مصر الجيش الشعب أيد واحده".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.

ياسمين جمال:تحيا مصر دائما وأبدا



حرصت الفنانة ياسمين جمال على توجيه رسالة شديدة اللهجة لمن يمس مصر، حيث شاركت" ياسمين " جمهورها بصورة علم مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" احنا بقى مبنأسفش لما ينضرب بنبقى عارفين بنضرب مين، وعشان عمل ايه، فاغلطوا وتأسفوا على أد ما تقدروا تحيا مصر صبرا جميل".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.



سامر أبو طالب يعلق على أحداث طابا



حرص الفنان سامر أبو طالب على توجيه رسالة شديدة اللهجة لمن يمس مصر، حيث شارك" سامر " جمهوره بصورة علم مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" اللهم احفظ مصر والمصريين من كيد الكائدين ومكر الماكرين دعنا لسنا دعاة للحرب".



وأضاف:" ولكن ان جاءت فنحن لها تحيا مصر جيش وشعب وشرطة واثقين في قيادتنا الحكيمة القوية مصر خط أحمر".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.

بعد حادث طابا محمد رشاد يطالب الدعاء لجمهوره



طالب الفنان محمد رشاد الدعاء من أجل مصر، حيث اكتفي "محمد "بوضع علم مصر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "، وأرفق بتعليق قال فيه:"اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.



ساندي تعلق على حادث طابا وهذا ما قالته



طالبت الفنانة ساندي الدعاء لمصر وتمنت الأمانة والسلام لجيش وشعب مصر، حيث شاركت "ساندي " جمهورها بصورة علم مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليقًا قالت فيه:" مصر في حفظ الله بإذنه".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.