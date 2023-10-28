انت الان تتابع خبر "يخرب بيت عيونك يارحمة شو حلوين".. عاصي الحلاني يغازل رحمة رياض والأخيرة تصدمه برد غير متوقع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو طريف يجمع الفنان اللبناني عاصي الحلاني وابنه الفنان اللبناني الوليد بكل من الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان حاتم العراقي، وذلك أثناء عودتهم من استراليا.

وظهر كل من عاصي والوليد ورحمة وحاتم وهم يغنون بطريقة عفوية، وكان من بين الأغاني التي رددوها أغنية "ع هدير البوسطة" والتي اختتمها الفنان عاصي الحلاني بجملة "يخرب بيت عيونك يا رحمة شو حلوين"، وقابلت رحمة ذلك بالتصفيق.

وكانت حفلات الفنانين الثلاثة قد شهد تفاعلا كبيرا جدا حيث حضرها حشد كبير من الجمهور.

في المقابل كشف عاصي الحلاني، خلال لقائه بالاعلامي السعودي علي العلياني، أنه أثناء الحرب الأهلية التي وقعت بلبنان تعرض للخطف والتعذيب في عمر الـ 16 عام .

وأوضح أنه خُطف حين كان بلده مقسوماً إلى فئتين، ومقطع الأوصال بما عُرف بـ"خطوط التماس".

وأوضح في برنامج "مراحل" أن خاطفيه كبلوا يديه خلف ظهره على السلّم، وضربوه على ظهره كل نصف ساعة لمدة نهار ونصف النهار، قبل أن يطلقوا سراحه بفضل العناية الإلهية، بعد أن تأكدوا من عدم انتمائه إلى أحد الأحزاب، وأنه "ادمي"، بعد ظنّ أنه سيُعدم.