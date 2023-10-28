انت الان تتابع خبر "من نجمة شهيرة الى متشرّدة".. وأخيراً كشف هوية الفنانة التي أصبحت تنام على الرصيف وتأكل من الزباله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت حسابات فنية اخيراً هوية الفنانة الشهيرة التي اثارت الجدل وأصبحت تنام على الرصيف بعدما تحولت حياتها من الثراء الفاحش الى الفقر المدقع.

إنها عارضة الأزياء النجمة لوني ويسلون، التي تعيش هذه الايام حياة صعبة في شوارع مدينة لوس انجلوس الامريكية في كاليفورنيا، بعد ان كانت تعيش في قصر فاخر.

انقلاب حياة لوني ويلسون رأساً على عقب كانت عارضة الأزياء الامريكية المشهورة “لوني ويلسون” فتاة حسناء وملفتة تظهر صورتها على أغلفة المجلات العالمية، وارتبطت بـ النجم الشهير “جيرمي جاكسون” سنة 2012، ولكنهما انفصلا بعد عامين من الزواج فقط.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن، ويليسون تعيش اليوم متشردة في شوارع منطقة “فينيس”، ضواحي مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ووصلت الفنانة لتلك الحالة منذ ست سنوات، بعدما اضطربت صحتها العقلية والنفسية، من جراء تعاطي المخدرات.

وعند سؤالها قالت ويليسون: “أنا بخير”، مشيرة إلى أنها لا تريد أي مساعدة، من أي شخص.

ولوني ويلسون هي عارضة أزياء سابقة أمريكية الجنسية، كما أنها كانت زوجة نجم Baywatch ، جيريمي جاكسون، كانت يومًا ما من نجمات أغلفة المجلات، ومن مدربات اللياقة البدنية "الكروس فيت"، إلا أن الحال انقلب عليها وتحولت حياتها من الثراء إلى الفقر