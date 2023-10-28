خاص|طارق صبري لـ "الشعب الفلسطيني: قدمتوا أمثلة في التضحية والبطولة.. والمظالم سترد لأصحابها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان طارق صبري علي توجيه رسالة للشعب الفلسطيني لما يتعرض له خلال الأيام الحالية، معبرا عن إستيائه من الهجوم التي تتعرض له فلسطين من قبل الإحتلال الصهيوني.

طارق صبري لشعب غزة: انتوا بتعطوا مثال في التضحية والبطولة

وقال طارق صبري في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "ربنا معاكوا انتوا بتعطوا مثال في التضحية والبطولة، وإحنا كمصريين وليس فنانين نفسنا نقدم حاجات كتير أوي ليكم، ومبنعملش غير أقل القليل وده غصب عننا، بسبب أحكام وقوانين دولية وسياسية".

وأكد طارق صبري إن كل مصري يريد أن يقدم المزيد من المساعدات أكثر من التي قدمها، ولكن يعجز عن ذلك.

طارق صبري لغزة: محنة وتطلعوا منها

وأضاف طارق صبري: "إن شاء الله محنة وتطلعوا منها والمظالم ترد لأصحابها لأن أنتوا أصحاب الأرض وأصحاب الحق ومحدش يقدر يقول حاجة غير كده".

حكاية ماتيجي نشوف

ومن ناحية أخري، عرض للفنان طارق صبري مؤخرا حكاية "ماتيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفي محمود، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها عبر شاشة ON.

أحداث ماتيجي نشوف

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

مسلسل 55 مشكلة حب مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

وحكاية ماتيجي نشوف هي ثاني حكايات مسلسل 55 مشكلة حب للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، طارق صبري، ملك قورة، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري