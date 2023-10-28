انت الان تتابع خبر تحولت إلى عجوز بدينة..إطلالة مرعبة للغاية صدمت الجميع للفنانة “نورمان أسعد” بطلة مسلسل جميل وهناء.. أنظروا كيف أصبحت اليوم.. تغيرت 360 درجة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت أحدث إطلالة للفنانة السورية المعتزلة نورمان اسعد ردود فعل صادمة بعد نحو 15 عاماً من اعتزالها التمثيل.

وصدمت نورمان أسعد، بطلة مسلسل جميل وهناء، الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت صورة عن تبدل ملامحها ويعد هذا الظهور هو الأول لنورمان أسعد بعد أن أعلنت اعتزال العمل الفني.وتباينت التعليقات حول أحدث ظهور لنجمة مسلسل جميل وهناء، فبينما اعتبر البعض أنه لا زالت تحتفظ بجمالها، رأى آخرون أنها تحولت تماماً.

الجمهور بدوره علق على شكل نورمان وأكد أنها ما زالت غايةً في الجمال بينما تحدث البعض عن التغير في شكلها والذي كان سببه خضوعها لعمليات التجميل بعد أن تعرضت لحادث سير سبب أضرارًا في أنفها وجبينها.

يذكر أن الجميلة السورية لها 5 أولاد، فتاة وحيدة تدعى “جودي” من زوجها الممثل السوري “أيمن زيدان” الذي تزوجته بعد الجزء الأول من مسلسل “يوميات جميل وهناء” إلا أن زواجهما انتهى بسرعة، وخلال تصوير الجزء الثاني من “جميل وهناء” عاد الثنائي لبعضهما وبقيا معاً لمدة 3 سنوات.

في عام عام 2004، تزوجت نورمان من المخرج العراقي عدنان إبراهيم وانفصلا بعد زواج دام لمدة عامين.

وفي عام 2007 تزوجت نورمان أسعد من رجل الأعمال والسياسي الكردي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني وأنجبت منه أربعة أولاد ثم توفي قبل عامين.

خلال حياتها تعرضت الممثلة لحادثي سير، الأول عام 1997 عندما انقلبت بها السيارة 7 مرات ونجت منه بأعجوبة، وفي العام التالي تعرضت لحادث آخر أسفر عن إصابات قوية في وجهها أجبرتها على القيام بعمليات تجميل للأنف.

قرار الاعتزال جاء بعد زواجها الأخير لتنذر نفسها لزوجها وعائلتها وعلى الرغم من الشائعات التي جاء فيها أنها ستعود للفن، إلا أنه تم نفي الموضوع جملةً وتفصيلاً من قبل المقربين منها.

اعتزلت النجمة السورية نورمان أسعد التمثيل في2007، وفضلت حياتها الشخصية عن حياتها العملية والنجومية، لكن إسمها لا يزال معروفاً ومسلسلاتها تعرض حتى الآن وأشهرها مسلسل “جميل وهنا”.