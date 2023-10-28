انت الان تتابع خبر ريجيم سحري عجيب تسبب بفقدان سمية الخشاب أكثر من نصف وزنها.. داومت على تناول هذا المشروب يومياً!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أطلت الفنانة المصرية سمية الخشاب، برشاقة كبيرة أظهرت خسارتها الكثير من الوزن وتسائل رواد السوشيال ميديا، عن النظام الغذائي الذي اتبعته وساعدها على خسارة وزنها.

وقالت الخشاب إنها تحرص يومياً على تناول منقوع الكمون مع الماء الفاتر كل صباح على الريق.

وأوضحت أنها تتبع رجيم مع المواظبة على تمارين الخصر، حيث أوقفت تناول اللحم مع شرب ماء كثير وأداء تمارين رياضية، كما أنها تتبع نظام الصيام المتقطع 16 ساعة يومياً مع شرب السوائل فقط.

وأضافت سمية، أنها كانت تتناول عقاقير لكبح الشهية، بجانب النظام الغذائي الذي وصفته بالقاسي، حتى خسرت 30 كيلوجراماً وأصبح وزنها 59 كيلو، في 6 أسابيع.

وأشارت الخشاب إلى إنها تعتمد في فترة التثبيت على تناول كل أنواع الأطعمة ولكن بكميات قليلة، كما أنها تستبدل وجبة في اليوم بالمكسرات بمقدار كف اليد، لأنها تساعد على تحفيز الحرق.